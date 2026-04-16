Obed Vargas, el único mexicano que sigue vivo en la pelea por Europa

Orbelín Pineda, Álvaro Fidalgo y Mateo Chávez quedaron fuera de la Conference League y Europa League

Obed Vargas el único mexicano peleando en Europa | AFP/Reuters

En una temporada llena de emociones para los futbolistas mexicanos en Europa, Obed Vargas se ha mantenido firme y es ahora el único mexicano que sigue con vida en la lucha por un trofeo en el Viejo Continente. El mediocampista del Atlético de Madrid ha visto cómo sus compatriotas, Orbelín Pineda, Álvaro Fidalgo y Mateo Chávez, se han quedado en el camino tanto en la Europa League y Conference League, pero mantiene la ilusión de llegar a la final de la Champions League.

El Atlético de Madrid, dirigido por Diego Simeone, consiguió su clasificación a las semifinales de la Champions League con un global de 3-2 ante el Barcelona, destacándose especialmente la ventaja obtenida en el partido de ida y la sólida resistencia en el juego de vuelta. Aunque Obed Vargas no tuvo minutos en la eliminatoria, su presencia en la convocatoria de ambos partidos reafirma su rol dentro del esquema del Cholo, consolidándose como una pieza de rotación en el mediocampo del Atlético.

Con esta clasificación, Vargas se convierte en el primer mexicano desde Javier Hernández en 2010-11 en llegar a las semifinales de la Champions League, consolidando su nombre dentro de un selecto grupo de futbolistas mexicanos que han tenido la oportunidad de disputar esta instancia. Aunque todavía no ha tenido un papel protagónico, su presencia dentro de la plantilla del Atlético de Madrid es un claro indicio de la confianza que tiene Simeone en su potencial, especialmente en lo que respecta a su disciplina defensiva y capacidad para controlar el ritmo del juego.

Eliminación de Fidalgo, Orbelín y Mateo Chávez: La frustración para los mexicanos en Europa

Por otro lado, la temporada europea no ha sido tan favorable para otros futbolistas mexicanos. En la UEFA Conference League, Orbelín Pineda y su equipo, el AEK Atenas, no lograron la remontada necesaria ante el Rayo Vallecano y fueron eliminados de la competencia. Tras un marcador de 3-1 en la vuelta, el equipo griego quedó fuera con un global de 3-4, despidiéndose así de la posibilidad de alcanzar una semifinal europea. Esta eliminación marca una nueva frustración para el AEK Atenas, que no ha llegado a semifinales de una competencia europea desde 1977.

Por su parte, el Betis de Álvaro Fidalgo vivió una pesadilla en La Cartuja, en donde, tras un inicio prometedor en el que se puso 2-0 en la vuelta, se desplomó ante el Braga, que logró una remontada histórica y terminó ganando 4-2. El global de 5-3 favoreció a los portugueses, dejando al Betis y a Fidalgo fuera de la contienda, en lo que parecía ser una oportunidad histórica para el club español.

El AZ Alkmaar estuvo muy cerca de lograr una remontada histórica en los cuartos de final de la Conference League, pero finalmente no pudo evitar la eliminación ante el Shakhtar Donetsk. A pesar de un empate 2-2 en el partido de vuelta, el equipo no logró superar la desventaja de 3-0 que arrastraba desde la ida, jugada en Krakovia, y quedó fuera del torneo.

El equipo de Mateo Chávez enfrentaba una tarea monumental, ya que para avanzar necesitaba marcar al menos tres goles, sin margen para fallos, debido a que los goles de visitante ya no cuentan como criterio de desempate. Aunque el gol del empate llegó demasiado tarde en el encuentro, no fue suficiente para revertir el marcador global, dejando al equipo de Chávez con las manos vacías tras una gran lucha.

Mientras que varios futbolistas mexicanos ya han quedado eliminados de las competiciones europeas, Obed Vargas continúa con vida en la Champions League, demostrando que aún hay esperanza para los jugadores mexicanos en los torneos internacionales. A sus 18 años, Vargas se ha consolidado como una de las jóvenes promesas del fútbol mexicano en Europa, y su presencia en las semifinales del torneo más prestigioso a nivel de clubes es un testimonio del crecimiento de los futbolistas nacionales en ligas extranjeras.

Así, a pesar de las eliminaciones sufridas por otros jugadores mexicanos, la presencia de Obed Vargas en las semifinales de la Champions League es un símbolo de la continuidad y la lucha de los futbolistas nacionales en el fútbol europeo, demostrando que el talento mexicano sigue teniendo un espacio importante en el fútbol de élite.

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