EE.UU. vs Bélgica: horario, canal y dónde ver en vivo

La selección estadounidense enfrenta un duelo decisivo por los octavos de final. Consulta los canales de TV, streaming y los horarios por zona en EE.UU.

EE.UU. y Bélgica en medio de la polémica / Emilee Chinn / Various Sources / AFP

EEE.UU. vs Bélgica se juega este lunes 6 de julio y es uno de los partidos más esperados de los octavos de final del Mundial 2026. La selección estadounidense buscará aprovechar su condición de anfitriona para avanzar a los cuartos de final frente a un rival europeo con amplia experiencia en la Copa del Mundo.

Si vives en EE.UU. y no quieres perderte el encuentro, existen varias opciones para seguir la transmisión tanto en televisión como por streaming. Además, el partido estará disponible en español e inglés, por lo que los aficionados podrán elegir la cobertura que prefieran.

¿Dónde ver el EE.UU. vs Bélgica en EE.UU.?

Los aficionados podrán ver el encuentro EE.UU. vs Bélgica en diferentes plataformas según el idioma de transmisión.

En español:

Telemundo

Universo

Peacock

Telemundo Deportes En Vivo

En inglés:

TNT

truTV

HBO Max

Para quienes prefieren ver el partido desde un dispositivo móvil o computadora, Peacock y las plataformas digitales de la cadena ofrecerán la transmisión en línea dentro de EE.UU.

Horario del EE.UU. vs Bélgica

El partido EE.UU. vs Bélgica comenzará al mismo tiempo en todo el país, aunque el horario varía según la zona horaria.

Hora del Este (ET): 3:30 p.m.

3:30 p.m. Hora del Centro (CT): 2:30 p.m.

2:30 p.m. Hora de la Montaña (MT): 1:30 p.m.

1:30 p.m. Hora del Pacífico (PT): 12:30 p.m.

Se recomienda sintonizar o conectarse con algunos minutos de anticipación para seguir la previa y las alineaciones oficiales antes del inicio del encuentro.

EE.UU. busca seguir con vida en el Mundial 2026

El duelo entre EE.UU. vs Bélgica definirá uno de los boletos a los cuartos de final del Mundial 2026. El combinado estadounidense intentará hacer valer el apoyo de su afición para superar a una selección belga que históricamente ha sido protagonista en las grandes competiciones internacionales.

La expectativa es alta entre los aficionados, ya que el ganador continuará su camino en la Copa del Mundo. Con múltiples opciones de televisión y streaming disponibles en EE.UU., seguir este encuentro será sencillo para quienes no quieran perderse uno de los partidos más atractivos de la jornada.

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