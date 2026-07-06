Gianni Infantino intenta apagar el incendio del ‘Balogun Gate’ y niega intervención de Donald Trump en la FIFA

Gianni Infantino publicó un comunicado sobre las críticas que ha recibido la FIFA por la decisión de revertir la tarjeta roja de Folarin Balogun

Gianni Infantino niega intervención de Donald Trump en la FIFA | Reuters

El presidente de la FIFA, Gianni Infantino, negó que Donald Trump haya intervenido en la polémica decisión de revertir la tarjeta roja de Folarin Balogun previo al partido de octavos de final de este lunes 6 de julio entre Estados Unidos y Bélgica. Mediante un comunicado de prensa, el dirigente del organismo que regula el fútbol internacional señaló que el Comité Disciplinario actúa con independencia con el fin de salvaguardar la credibilidad e integridad de este deporte.

La FIFA publicó el texto durante las primeras horas de este lunes para intentar apagar el incendio que se desató tras la decisión de retirarle la suspensión deportiva que había recibido Folarin Balogun durante la victoria del USMNT por 2-0 sobre Bosnia y Herzegovina en los dieciseisavos de final de la Copa del Mundo. Un informe de CNN reveló que, supuestamente, Donald Trump, presidente de Estados Unidos, habría realizado una llamada directa a Gianni Infantino para revisar el caso del delantero del conjunto de las barras y las estrellas.

“He visto los comentarios públicos respecto a la decisión del Comité Disciplinario independiente de la FIFA relacionada con la suspensión de Folarin Balogun, y me gustaría reiterar un principio fundamental de la gobernanza de la FIFA”, declaró Gianni Infantino a través de un comunicado de prensa. “Los órganos judiciales de la FIFA son independientes. Operan de manera autónoma, aplican el Código Disciplinario de la FIFA y resuelven los casos con base en las regulaciones aplicables y los hechos específicos que tienen ante sí. Su independencia es esencial para la credibilidad e integridad del fútbol, y esto debe ser respetado en todo momento”.

El organismo que dirige Gianni Infantino resolvió la revisión a favor de Folarin Balogun durante este fin de semana y suspendió la tarjeta roja a través de su Comisión Disciplinaria, tras ampararse en el Artículo 27 de su código, el cual le otorga la facultad de revertir una medida disciplinaria aplicada en el terreno de juego durante un período de prueba. La decisión de la FIFA generó críticas y encontró detractores cuando comenzaron a surgir versiones periodísticas sobre una supuesta intervención de Estados Unidos en el caso.

El presidente estadounidense estuvo involucrado en la decisión de FIFA | Reuters

FIFA admite que hay comunicación constante con Donald Trump

Gianni Infantino admitió que mantiene comunicación constante con Donald Trump; sin embargo, detalló que las conversaciones con el presidente de Estados Unidos han estado enfocadas en temas relacionados con la Copa del Mundo y no para intervenir en las decisiones de los organismos independientes de la FIFA.

“Sí, hablo regularmente con el presidente de los Estados Unidos sobre asuntos relacionados con la Copa Mundial de la FIFA y, en este caso, recibí una llamada del presidente Donald Trump, tal como recibo llamadas de jefes de Estado, funcionarios gubernamentales, actores del fútbol y ejecutivos empresariales de todo el mundo sobre diversos temas. Durante nuestra conversación, expliqué que existía un proceso legal en curso dentro de los órganos judiciales independientes de la FIFA y que el caso sería resuelto oportunamente por las instancias competentes. Así es como funciona el sistema de la FIFA, y es un principio que siempre defenderé. Leo las decisiones del Comité Disciplinario de la FIFA cuando son emitidas. A veces me sorprenden. A veces estoy de acuerdo con ellas y, en otras ocasiones, no. Lo que siempre hago, sin embargo, es respetar esas decisiones y la autonomía de los órganos que las toman. Que una decisión nos guste o no a nivel personal es irrelevante. El respeto a las instituciones independientes y al Estado de derecho es lo que protege la integridad de nuestras competiciones y la credibilidad de la FIFA en todo momento”, sentenció.

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