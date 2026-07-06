Donald Trump admite que pidió a Gianni Infantino revisar la tarjeta roja de Folarin Balogun

El presidente de Estados Unidos reconoció que solicitó a la FIFA revisar la expulsión del delantero en el duelo de dieciseisavos de final

El presidente estadounidense estuvo involucrado en la decisión de FIFA | Reuters

Donald Trump reconoció que se comunicó con el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, para solicitar una revisión de la tarjeta roja mostrada a Folarin Balogun durante el partido entre Estados Unidos y Bosnia y Herzegovina en los dieciseisavos de final del Mundial 2026

La admisión llega después de que el Comité Disciplinario del organismo suspendiera la sanción automática de un partido sobre el delantero estadounidense, permitiéndole disputar el encuentro de octavos de final frente a Bélgica, una determinación que provocó la protesta de la Federación Belga, cuestionamientos del mundo del fútbol y un intenso debate sobre la aplicación del reglamento disciplinario.

Durante una comparecencia ante los medios, Trump explicó que desde el primer momento consideró que la expulsión había sido un error y defendió que la acción nunca debió ser castigada con tarjeta roja.

“Hablé con Gianni… Vi la jugada, soy una persona que ama los deportes, era un gran atleta y los entiendo muy bien, muy bien. Eso no era falta, eso no era siquiera una infracción. Eran dos tipos corriendo a máxima velocidad que chocaron entre ellos… Entonces sí, pedí una revisión de la FIFA”.

El mandatario insistió en que la jugada fue interpretada de manera equivocada y cuestionó el pasado del árbitro brasileño Raphael Claus, quien cambió su decisión inicial tras revisar la acción en el monitor del VAR.

“No puedes tomar tu pie y colocarlo precisamente sobre el pie de alguien más. Estos eran dos atletas que se enredaron entre ellos, y este árbitro, que es un poco sospechoso cuando revisas su pasado. No me gusta crear controversia, pero es muy sospechoso, y tomó una decisión que nadie podía creer”.

NOW – Trump confirms he spoke to FIFA President, asked for a review, calls the referee that gave the red card "very suspect," and says the red card "wasn't a foul, that wasn't even an infraction… he didn't do anything wrong… that's very unfair." pic.twitter.com/MujWgJ2Qn0 — Disclose.tv (@disclosetv) July 6, 2026

Trump también criticó el uso de las repeticiones en cámara lenta para analizar este tipo de acciones y aseguró que la percepción cambia completamente cuando la jugada se observa a velocidad normal.

“Incluso gente del otro lado dijo ‘tuvimos suerte’. Es muy interesante… No se permite la revisión en cámara lenta porque es muy diferente. Agarras cualquier cuarto de segundo y descubres algo. Pero si lo ves a velocidad normal, te das cuenta que son dos tipos chocando, qué es lo que sucedió en realidad, se enredaron. No hizo nada malo, es uno de nuestros mejores jugadores y le dieron una tarjeta roja”.

El presidente estadounidense reveló además que inicialmente desconocía las consecuencias de una expulsión dentro de la Copa del Mundo. Según explicó, fue después cuando le informaron que una tarjeta roja directa implicaba perderse automáticamente el siguiente partido del torneo.

“Yo no sabía qué significaba la tarjeta roja, no pensé que sería tan grave. Y luego me dijeron que significa que no puedes jugar el siguiente partido. Cuando agarran a tu mejor jugador y le dicen que no puede jugar, me parece muy injusto. Una cosa es penalizar a alguien por el partido, pero ¿cómo penalizar a alguien por un partido que no se ha jugado? Es muy injusto, no puedes hacer eso”.

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