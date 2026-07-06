Bélgica presenta una apelación por el ‘Balogun Gate’, mientras la UEFA y Joseph Blatter cuestionan a la FIFA

La Federación Belga de Fútbol (RBFA) sostiene una pelea administrativa con FIFA a unas horas de que se enfrente el equipo con los Estados Unidos

El caso Folarin Balogun suma otro capítulo | Reuters

La Federación Belga de Fútbol (RBFA) reveló que envió una solicitud de explicación a la FIFA que el propio organismo interpretó como una apelación de última hora por la polémica decisión de quitarle la tarjeta roja a Folarin Balogun, previo al partido entre el conjunto de las barras y las estrellas frente a Bélgica de este lunes 6 de julio en el Estadio Seattle, tras la supuesta intervención del propio presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, lo que dejó en entredicho la autonomía del organismo que dirige Gianni Infantino.

La tensión comenzó desde el momento en el que la FIFA decidió retirarle la tarjeta roja a Folarin Balogun. El futbolista del USMNT recibió el cartón escarlata durante la victoria de Estados Unidos por 2-0 sobre Bosnia y Herzegovina en los dieciseisavos de final de la Copa del Mundo. El reglamento establece que el jugador de 25 años debería haber recibido al menos un partido de suspensión. Sin embargo, un texto de CNN revela que Donald Trump le habría hecho una llamada a Gianni Infantino para solicitar que la FIFA revisara el caso. Horas más tarde, el organismo revirtió el castigo a través de su comisión disciplinaria bajo el Artículo 27 de su código, que permite al órgano judicial suspender total o parcialmente la implementación de una medida disciplinaria en el campo durante un período de prueba.

De acuerdo con el comunicado de la RBFA, la federación belga envió una carta para solicitar una copia de la decisión, una explicación del procedimiento seguido y la base reglamentaria aplicada en el Balogun Gate, a unas cuantas horas de que se celebre el partido de octavos de final del Mundial 2026. El organismo belga sostiene que FIFA respondió que dicha comunicación constituía una apelación formal, que se había designado un juez y que el plazo para completarla era de apenas unas horas: “La FIFA creó la apelación y se aseguró de inmediato de que fuera declarada inadmisible”, señala el texto.

Folarin Balogun jugaría en el Estados Unidos vs Bélgica | Reuters

La RBFA afirma que, según los reglamentos de la propia FIFA, una apelación solo puede ser admisible si la decisión motivada ha sido previamente comunicada al apelante, lo que en este caso no habría ocurrido. En consecuencia, el organismo belga considera que la FIFA habría forzado un procedimiento de apelación sin cumplir los requisitos formales de admisibilidad.

El comunicado de la RBFA añade otro punto de controversia al señalar que, durante la reunión de coordinación del partido entre Bélgica y Estados Unidos, la FIFA eliminó la sección relativa a las suspensiones automáticas de su presentación. Según la federación belga, este apartado había estado presente en todas las reuniones previas del torneo. La RBFA afirma haber solicitado explicaciones tanto de forma oral como escrita, sin recibir respuesta.

Bélgica tiene tiempo para presentar una denuncia por inelegibilidad de un jugador hasta dos horas después del pitido final del partido contra Estados Unidos, por lo cual, pese a que el tiempo apremia, los Diablos Rojos todavía tendrían margen de maniobra para mover sus piezas. Tan solo este domingo, la propia RBFA aseguró en un comunicado de prensa que se encontraba estudiando todas las opciones y, tras varias horas, al fin presentó su apelación este lunes 6 de julio. Sin embargo, el organismo expresó su preocupación por la interpretación de las normas disciplinarias en el torneo.

UEFA y Joseph Blatter coinciden en las críticas

La UEFA, organismo que dirige el fútbol europeo y que es comandado por Aleksander Čeferin, también expuso su inconformidad por la decisión de la FIFA en un comunicado de prensa publicado previo al encuentro entre Bélgica y Estados Unidos.

“El fútbol, al igual que cualquier otro deporte, se basa en reglas que constituyen el fundamento de una competición justa, honesta y transparente. A veces, las normas están sujetas a interpretación. En este caso, no es así”, indica el texto de la UEFA. “La suspensión automática de un partido como mínimo tras una tarjeta roja no queda a discreción de los órganos rectores, ni requiere la decisión de una autoridad competente para su aplicación”.

Joseph Blatter, expresidente de la FIFA, también expresó su inconformidad por la supuesta intervención de Donald Trump ante la FIFA, en una injerencia poco convencional en el fútbol internacional.

Red cards are not overturned by political phone calls. They are overturned by rules, evidence and independent bodies. If a U.S. President intervenes with the FIFA President — and a player is suddenly cleared before a World Cup knockout match — the question is unavoidable: Quo… — Joseph S Blatter (@SeppBlatter) July 6, 2026

“Las tarjetas rojas no se anulan por llamadas telefónicas políticas. Se anulan por reglas, evidencia y organismos independientes. Si un presidente de EE. UU. interviene con el presidente de la FIFA —y un jugador es repentinamente absuelto antes de un partido de eliminación directa en la Copa del Mundo—, la pregunta es inevitable: ¿Quo vadis, FIFA?”, sentenció Blatter en sus redes sociales.

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