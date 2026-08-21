¡Olmecas revive en casa! Oscar González deja tendidos a Guerreros en extra innings

Con este resultado, Tabasco igualó la Serie de Zona Sur 1-1 y evitó que Guerreros tomara ventaja de dos juegos antes de que la eliminatoria continúe en Oaxaca

Guerreros de Oaxaca y Olmecas de Tabasco protagonizaron un duelo de alta tensión en el Juego 2 de la Serie de Zona Sur de los playoffs de la Liga Mexicana de Béisbol 2026 al imponerse 3-2 en el Estadio Centenario 27 de Febrero con polémica carrera en la décima entrada, que tuvo que ser revisa en el video para decretar el triunfo de los locales y con ello la igualdad en la serie a un triunfo por bando.

Oaxaca tomó ventaja desde la primera entrada, cuando Luis Barrera abrió con sencillo, Yonathan Daza lo llevó hasta tercera base y Alexi Amarista produjo la primera carrera con otro imparable al jardín central. La visita amplió la diferencia en el segundo episodio, luego de que Leonel Valera recibiera base por bolas, Juniel Querecuto conectara sencillo y Jorge Flores impulsara la segunda anotación con un elevado de sacrificio.

Tabasco respondió de inmediato en la parte baja de la segunda entrada. Oscar González conectó un cuadrangular entre los jardines izquierdo y central para acercar a los Olmecas, y más adelante Randy Romero produjo el empate con un sencillo al jardín derecho que permitió anotar a Agustín Ruiz. La jugada también terminó con Domingo Leyba fuera en home tras un tiro de Luis Barrera, por lo que el marcador quedó 2-2 y el partido entró en una etapa dominada por los relevistas.

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A partir de ese momento, ambos equipos tuvieron oportunidades para romper la igualdad, pero los bullpens respondieron. Oaxaca dejó corredores en circulación durante distintas entradas, mientras Tabasco también amenazó sin encontrar el batazo que cambiara el rumbo. El duelo llegó empatado hasta la novena, cuando Carlos Arellano conectó un doble y Randy Romero se embasó en una jugada de selección. Sin embargo, Arellano fue retirado en home, lo que mantuvo el 2-2 y envió el encuentro a entradas extras.

En la parte alta de la décima, Guerreros no pudo hacer daño. Jorge Flores y Luis Barrera fueron retirados con roletazos, mientras Yonathan Daza terminó ponchado. Esa oportunidad perdida dejó el camino abierto para que Tabasco intentara resolver el encuentro en su turno al bate.

Los Olmecas comenzaron la parte baja de la décima con un sencillo de Marco Hernández al jardín central. Calvin Estrada avanzó al corredor con un toque de sacrificio y, con un out, Oaxaca decidió otorgar base por bolas intencional a Seth Beer para buscar la doble matanza. La estrategia, sin embargo, no funcionó.

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Oscar González apareció entonces en el momento decisivo. El bateador de Tabasco conectó un sencillo al jardín derecho ante Enderson Franco y permitió que Marco Hernández cruzara el plato con la carrera del triunfo, para darle a los Olmecas una victoria de 3-2 en diez entradas. Con este resultado, Tabasco igualó la Serie de Zona Sur 1-1 y evitó que Guerreros tomara ventaja de dos juegos antes de que la eliminatoria continúe en Oaxaca.

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