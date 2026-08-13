La LMB suspende dos partidos a Sandber Pimentel tras golpear a José Godoy en el Bravos vs Olmecas

La LMB castigó a Sandber Pimentel además de imponerle una multa tras el choque en la primera entrada del Juego 4 de los playoffs

La LMB suspende a Sandber Pimentel | Captura

La Liga Mexicana de Béisbol sancionó a Sandber Pimentel, jugador de los Bravos de León, con dos partidos de suspensión y una multa económica por una acción registrada durante el Juego 4 de la serie de playoffs ante los Olmecas de Tabasco.

El incidente ocurrió en la primera entrada del encuentro disputado el miércoles 12 de agosto en el Estadio Domingo Santana. En una jugada de pisa y corre desde tercera base, Pimentel intentó llegar al plato después de un batazo de Carlos Martínez.

Durante la acción, el pelotero de León impactó al receptor de Tabasco, José Godoy, quien recibió el golpe mientras defendía el home y no pudo continuar en el partido. La jugada terminó con Pimentel marcado out y derivó en una doble matanza que eliminó la carrera.

Después del encuentro, la LMB revisó las imágenes y aplicó el reglamento correspondiente a contactos en el plato. La decisión fue suspender a Pimentel por dos partidos a partir del jueves 13 de agosto, además de imponerle una sanción económica.

ℹ️Sanción al jugador Sandber Pimentel, de los Bravos de León.#LaLigaFuerteDeMéxico💪🏼🇲🇽⚾️ pic.twitter.com/F5dtcxOiAP — Liga Mexicana de Beisbol Banorte (@LMBBanorte) August 13, 2026

Con esta resolución, el jugador de Bravos quedará fuera de los Juegos 5 y 6 de la serie ante Olmecas, que se encuentra empatada 2-2 después de los primeros cuatro encuentros.

La ausencia representa un ajuste para León, ya que Pimentel había tenido participación ofensiva durante la serie. En el Juego 4 conectó un jonrón de dos carreras en la novena entrada, aunque los Bravos terminaron cayendo 12-7.

Ese resultado permitió a Tabasco igualar el enfrentamiento. Los Olmecas construyeron su victoria con cuatro cuadrangulares, conectados por Luis González, Seth Beer, Óscar González y Agustín Ruiz.

La Liga Mexicana de Béisbol explicó que la sanción responde a su política de mantener el respeto entre los participantes y evitar acciones que pongan en riesgo a los jugadores dentro del terreno. El organismo también reiteró que este tipo de medidas buscan proteger la integridad de la competencia y mantener el beisbol como un espectáculo familiar.

Ni Pimentel ni Godoy habían emitido una postura oficial sobre la jugada al momento de la sanción. Mientras tanto, la serie continuará con ambos equipos igualados y con Bravos obligado a afrontar los siguientes compromisos sin uno de sus bateadores.

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