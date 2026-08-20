Guerreros silencia a Olmecas y pega primero en la Serie de Zona Sur

El pitcheo dominó durante seis entradas antes de que Oaxaca fabricara dos carreras clave para adelantarse en la serie

Guerreros de Oaxaca tomó la delantera en la Serie de Zona de la Zona Sur al imponerse 2-1 a los Olmecas de Tabasco, en un encuentro definido por el pitcheo durante gran parte de la noche y por un ataque de dos carreras en la séptima entrada. El resultado coloca a la novena oaxaqueña con ventaja de 1-0 en la serie, después de resistir una reacción de los locales en su última oportunidad al bate.

Durante las primeras seis entradas, Luis Miranda y Austin Warner sostuvieron un duelo desde la lomita que mantuvo el marcador sin carreras. Oaxaca colocó corredores en circulación desde los primeros innings, pero no consiguió romper el cero, mientras Tabasco tampoco encontró la manera de producir ante Miranda, quien recibió apoyo de su defensiva para superar los intentos ofensivos de los locales.

Los Olmecas tuvieron oportunidades para modificar el rumbo del juego, aunque la ofensiva tabasqueña encontró pocos espacios durante el tramo inicial. Oscar González conectó sencillo en el segundo episodio y Domingo Leyba hizo lo propio desde la primera entrada, pero ninguno de esos contactos se transformó en carrera. Oaxaca también dejó corredores en base y el empate 0-0 permaneció hasta la séptima.

Fue precisamente en la parte alta del séptimo episodio cuando Guerreros encontró la diferencia. Mel Rojas Jr. abrió el camino con un sencillo al jardín central y, después de un out forzado, Leonel Valera quedó en primera base. Juniel Querecuto respondió con otro imparable que llevó a Valera hasta la antesala y dejó preparada la ofensiva oaxaqueña ante el relevo de Tabasco.

La primera carrera llegó de una forma distinta al batazo productor. Un lanzamiento descontrolado de Francis Peguero permitió que Leonel Valera cruzara el plato para colocar el 1-0, mientras Querecuto avanzó a segunda. Poco después, Ricardo Valenzuela conectó un doble hacia el jardín izquierdo y remolcó a Querecuto para aumentar la ventaja de Oaxaca a 2-0, antes de que el bullpen tabasqueño pudiera terminar la entrada.

A partir de ese momento, el relevo de Guerreros tuvo la misión de proteger la diferencia. Francis Peguero, Nolan Blackwood, Clayton Andrews y Jimmy Cordero participaron en la administración del encuentro, mientras la ofensiva de Tabasco continuó sin conseguir carreras durante la séptima y octava entradas. Los Olmecas se fueron en orden en ambos episodios y llegaron a su última oportunidad con dos anotaciones de desventaja.

Oaxaca todavía amenazó en la novena alta. Mel Rojas Jr. recibió base por bolas y Leonel Valera conectó un sencillo, pero el conjunto visitante no pudo añadir una carrera de seguridad. Juniel Querecuto elevó al jardín central y Ricardo Valenzuela terminó ponchado, por lo que el marcador permaneció 2-0 antes de que Tabasco buscara la remontada en la parte baja.

La reacción local finalmente llegó con Alan Espinoza, quien abrió la novena entrada con un cuadrangular solitario por el jardín izquierdo ante Enderson Franco. El batazo recortó la diferencia a 2-1 y mantuvo con vida a los Olmecas. Calvin Estrada agregó un sencillo al cuadro y fue sustituido por Randy Romero, quien posteriormente robó la segunda base para colocar la potencial carrera del empate en posición de anotar.

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El cierre, sin embargo, perteneció a Oaxaca. Enderson Franco retiró a Phillip Ervin y Domingo Leyba antes de dominar a Seth Beer con un rodado al campo corto Jorge Flores, quien completó el envío a primera base con Juan Santana para terminar el encuentro. Guerreros aseguró así el triunfo 2-1 y tomó ventaja de 1-0 en la Serie de Zona, mientras Tabasco deberá buscar la respuesta en el siguiente compromiso de la eliminatoria de la Liga Mexicana de Béisbol.

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