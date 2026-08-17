Guerreros de Oaxaca vs Olmecas de Tabasco, en vivo por Claro Sports la Serie de Zona de los Playoffs LMB 2026

Sigue todos los partidos de la segunda ronda de la postemporada por nuestra multiplataforma a partir del 19 de agosto

¿Quién pasa la serie entre Olmecas de Tabasco y Guerreros de Oaxaca? | Imago7

La postemporada de la Liga Mexicana de Béisbol terminó su primera ronda. El Primer Playoff concluyó el 16 de agosto, dejando definidos los cruces de las Series de Zona, incluyendo el Olmecas de Tabasco contra Guerreros de Oaxaca que podrás seguir por la multiplataforma de Claro Sports.

Tabasco, el segundo mejor equipo de la Zona Sur en la temporada regular (54-38), llegó a ir perdiendo 2-1 la serie ante Bravos de León, pero ganó los últimos tres partidos para avanzar a la segunda ronda por primera vez desde 2021.

Su rival es Oaxaca, el último equipo en calificar en el Sur (48-45) y que terminó siendo el mejor perdedor del Primer Playoff. Guerreros desperdició dos grandes ventajas ante el líder, Diablos Rojos del México: un 11-4 en el Juego 1, que terminaron perdiendo 13-11, y un 3-2 en la serie, perdiendo los últimos dos juegos en la CDMX. El triunfo de Olmecas ante León les dio el boleto que no pudieron conseguir por méritos propios y ahora se enfrentan en busca de avanzar a la Serie de Campeonato de la Zona Sur.

MÁS INFORMACIÓN: Calendario y resultados de los Playoffs LMB 2026

¿Cuándo empiezan las Series de Zona de los Playoffs de la Liga Mexicana de Béisbol 2026?

Con el final de las series del Primer Playoff de la Zona Sur el domingo 16 de agosto, hay un día de descanso previo al inicio de la segunda ronda. Las Series de Zona comienzan el martes 18 de agosto, con los dos cruces del Norte. Un día después, iniciará el Sur, incluyendo el Olmecas-Guerreros.

Oaxaca y Jalisco son los mejores perdedores de la primera ronda. Guerreros llevó su serie ante Diablos al Juego 7, por lo que Campeche y León quedan fuera. Charros, por su parte, cayeron en cinco juegos, pero al ser cuartos en las posiciones de la temporada regular, se llevan el comodín en el Norte, dejando fuera a Algodoneros y Acereros, quienes también ganaron un juego, pero quedan eliminados.

ZONA NORTE (1) Toros de Tijuana vs (4) Charros de Jalisco (2) Caliente de Durango vs (3) Sultanes de Monterrey

ZONA SUR (3) Pericos de Puebla vs (1) Diablos Rojos del México (6) Guerreros de Oaxaca vs (2) Olmecas de Tabasco



Olmecas de Tabasco vs Guerreros de Oaxaca: calendario Playoffs, fechas y horarios de la serie

La serie entre Olmecas y Guerreros dará inicio en el Parque Centenario de Villahermosa el miércoles 19 de agosto. Para el fin de semana se jugará en el Yu’va de Oaxaca.

Miércoles 19 de agosto | (4) Guerreros de Oaxaca en (2) Olmecas de Tabasco | Juego 1 | 19:30 horas CDMX

| Juego 1 | 19:30 horas CDMX Jueves 20 de agosto | (4) Guerreros de Oaxaca en (2) Olmecas de Tabasco | Juego 2 | 19:30 horas CDMX

| Juego 2 | 19:30 horas CDMX Sábado 22 de agosto | (2) Olmecas de Tabasco en (6) Guerreros de Oaxaca | Juego 3 | 17:00 horas CDMX

| Juego 3 | 17:00 horas CDMX Domingo 23 de agosto | (2) Olmecas de Tabasco en (6) Guerreros de Oaxaca | Juego 4 | 17:00 horas CDMX

| Juego 4 | 17:00 horas CDMX Lunes 24 de agosto | (2) Olmecas de Tabasco en (6) Guerreros de Oaxaca | Juego 5 (de ser necesario) | 19:00 horas CDMX

Miércoles 26 de agosto | (6) Guerreros de Oaxaca en (2) Olmecas de Tabasco | Juego 6 (de ser necesario) | 19:30 horas CDMX

Jueves 27 de agosto | (6) Guerreros de Oaxaca en (2) Olmecas de Tabasco | Juego 7 (de ser necesario) | 19:30 horas CDMX

¿Cuál es el formato de Playoffs y cómo se gana la serie? Reglas LMB 2026

La postemporada de la Liga Mexicana de béisbol consiste en cuatro rondas (Primer Playoff, Serie de Zona, Serie de Campeonato de Zona y Serie del Rey), todas a ganar cuatro de siete partidos. Los partidos se juegan en un formato 2-3-2: los primeros dos y últimos dos en casa del mejor preclasificado, que en este caso será en Tabasco; el tercer, cuarto y quinto partido se celebrarán en casa del menor rankeado (Oaxaca).

Te puede interesar: