¿Cuándo juega Diablos Rojos del México los Playoffs LMB 2026 y contra quién? Fechas, horarios y dónde ver en vivo

Conoce el rival de la pandilla escarlata en la postemporada del béisbol, cuándo juegan en el Harp de la CDMX, precios de los boletos y canales para seguir los juegos

Calendario de los Diablos en los Playoffs LMB 2026 | Imago7

La temporada 2026 de la Liga Mexicana de Béisbol llegó a su fin y, con ello, los Diablos Rojos del México consiguieron algo nunca visto: terminar por cuarta campaña consecutiva con la mejor marca de la pelota de verano.

El bicampeón de la LMB, pese a que tuvieron marca perdedora a finales del mes de abril, fueron un rodillo en la segunda mitad de la temporada regular y acabaron con marca de 64-29, con 9.5 juegos de ventaja en el liderato de la Zona Sur y mejor que el líder del Norte, Toros de Tijuana (60-31), así que los Diablos tendrán ventaja de localía en toda la postemporada, que comienza tras un día de descanso.

¿Contra quién jugará Diablos Rojos en los Playoffs LMB 2026?

El formato de la postemporada de la Liga Mexicana cruza al primer lugar de cada zona con el último calificado, que en el caso del Sur se trata de Guerreros de Oaxaca. El equipo bélico fue de más a menos, pero lograron meterse a la postemporada en el sexto lugar en el año de estreno de su nuevo parque, el Yu’va, con marca de 48-45, con cinco juegos de ventaja sobre Veracruz, el primero que no calificó.

Se repite el duelo de una de las series que pasaron a la historia de la LMB, la Serie de Campeonato de la Zona Sur del 2024, en la que Diablos se fue abajo 0-3, pero lograron remontar para avanzar y conseguir el título 17, el cual refrendaron en 2025.

En temporada regular, estas dos novenas se enfrentaron en nueve ocasiones y el México ganó siete, incluyendo la primera serie en mayo, que fue el punto de inflexión de la campaña para la pandilla escarlata, al ganar tres veces seguidas en extra innings durante la Serie de Star Wars. Jugaron a inicio de agosto en el Harp, con Diablos ganando los primeros dos partidos para llevarse la serie. En el Yu’va, también fue 2-1 para el México en julio.

El México ganó 7 de 9 juegos a Oaxaca en la temporada 2026 | Imago7

¿Cuándo empiezan los Playoffs de la Liga Mexicana de Béisbol 2026?

La temporada regular de la LMB terminó el 6 de agosto. Habrá un día de descanso y el fin de semana inician las seis series de la primera ronda, con todos los partidos en el mismo día, algo que cambiará para las siguientes rondas. La fecha del Juego 1 de todas las series del Primer Playoff de la postemporada de la Liga Mexicana será el sábado 8 de agosto.

Diablos Rojos vs Guerreros de Oaxaca: calendario Playoffs, fechas y horarios de la serie

Bajo el formato de 2-3-2, los primeros dos juegos de la serie entre Diablos y Guerreros se jugarán en la CDMX, con los siguientes tres en el Yu’va y cerrarían, de ser necesario, de nuevo en el Harp.

Sábado 8 de agosto | Guerreros de Oaxaca en Diablos Rojos del México | Juego 1 | 16:00 horas CDMX

| Juego 1 | 16:00 horas CDMX Domingo 9 de agosto | Guerreros de Oaxaca en Diablos Rojos del México | Juego 2 | 14:00 horas CDMX

| Juego 2 | 14:00 horas CDMX Martes 11 de agosto | Diablos Rojos del México en Guerreros de Oaxaca | Juego 3 | 19:00 horas CDMX

| Juego 3 | 19:00 horas CDMX Miércoles 12 de agosto | Diablos Rojos del México en Guerreros de Oaxaca | Juego 4 | 19:00 horas CDMX

| Juego 4 | 19:00 horas CDMX Jueves 13 de agosto (de ser necesario) | Diablos Rojos del México en Guerreros de Oaxaca | Juego 5 | 19:00 horas CDMX

Sábado 15 de agosto (de ser necesario) | Guerreros de Oaxaca en Diablos Rojos del México | Juego 6 | 16:00 horas CDMX

Domingo 16 de agosto (de ser necesario) | Guerreros de Oaxaca en Diablos Rojos del México | Juego 7 | 14:00 horas CDMX

¿Cuánto cuestan los boletos para ver a los Diablos en los Playoffs LMB 2026 y dónde comprar?

Los boletos para los partidos de este fin de semana en el Harp de la CDMX se pueden comprar en las taquillas del estadio o en la plataforma Ticketmaster. Si se compran en línea, hay un cargo por servicio adicional de $46.50.

VIP: $1,946.75

Platea baja central: $806

Platea baja lateral oro: $564

Platea baja lateral plata: $436.50

Platea baja lateral bronce: $336.50

Platea alta central: $436.50

Platea alta lateral: $336.50

Berma: $266.75

Jardines: $193.75

¿Quién transmite en vivo los partidos de Diablos Rojos y dónde ver los Playoffs 2026?

Los partidos de la serie del Primer Playoff entre México y Oaxaca se podrán seguir por la señal de ESPN y Disney+, además de que en Claro Sports tendremos la cobertura de toda la postemporada de la Liga Mexicana.

¿Cuál es el formato de Playoffs y cómo se gana la serie? Reglas LMB 2026

Los Playoffs de la Liga Mexicana se juegan a cuatro rondas, todas a ganar cuatro de siete partidos. Los primeros dos partidos se juegan en casa del mejor preclasificado, los siguientes tres en el otro parque y, de ser necesario, la serie regresa para el Juego 6 y 7 en casa del equipo con la localía.

Como califican 12 equipos, seis por zona, hay una particularidad en el formato: el mejor perdedor del Primer Playoff. Califican los ganadores de las tres series más el que haya conseguido ganar más encuentros en esta serie inicial, el llamado ‘Mejor Perdedor’, quien pasa a ser el último rankeado del sector y se enfrentaría al mejor que quede con vida. En caso de empate en victorias del mejor perdedor, avanzaría el que terminó en mejor lugar en la fase regular.

Esto quiere decir que el campeón puede haber perdido una serie, como pasó en el 2023, cuando Pericos dejó ir un 0-3 ante Veracruz, pero avanzó como mejor perdedor y terminó ganando la Serie del Rey.

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