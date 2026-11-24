Teruaki Sato, ganador de la Triple Corona de la Liga de Japón, llegó a un acuerdo para firmar con los Chicago Cubs, una derrota para Yankees y Dodgers

Batearon a Yankees y Dodgers. | Reuters.

Ni Yankees, ni Dodgers. Teruaki Sato, la nueva estrella de Japón, ya tiene nuevo equipo en las Grandes Ligas de la MLB. El ganador de la Triple Corona con los Hanshin Tigers en la Liga de Japón, firmó un contrato de 6 años y $120 millones de dólares con los Chicago Cubs, de acuerdo con Jeff Passan, de ESPN. Después de que Tarik Skubal firmara con los New York Mets en la agencia libre, Sato era uno de los peces gordos y fue vinculado con Yankees, Blue Jays, Mariners y Dodgers antes de firmar con la organización de Chicago. Lee la nota completa en AS México.