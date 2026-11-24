Los equipos Rojo y Azul regresan a los circuitos de Exatlón México para disputar una recompensa en una nueva edición de la Batalla Colosal

¿Quién gana hoy en el Exatlón de TV Azteca? | @ExatlonMx

La décima temporada de Exatlón México 2026 continúa con las competencias de la semana 14. Este martes 24 de noviembre, los Rojos y los Azules volverán a enfrentarse en los circuitos de República Dominicana para disputar la Batalla Colosal, una de las pruebas que ofrece recompensas a los atletas del equipo vencedor.

Los Azules llegan a este compromiso después de conseguir dos victorias durante el inicio de la semana, pues se quedaron con el Juego por la Ventaja y remontaron en la batalla por la Villa 360. El equipo buscará mantener su racha de triunfos antes de afrontar las próximas competencias por la Supervivencia.

Por su parte, los Rojos atraviesan un periodo de cambios tras sufrir la eliminación de Joana Vidal Custodio el pasado domingo 22 de noviembre. La escuadra escarlata recibió a Natalia Chávez como su último refuerzo femenil, por lo que buscará recuperar terreno y poner fin a la serie de derrotas ante sus rivales.

¿A qué hora empieza Exatlón México 2026 hoy 24 de noviembre y dónde ver en vivo?

El capítulo de Exatlón México de este martes 24 de noviembre comenzará a las 18:30 horas, tiempo del centro de México, y podrá seguirse a través de la señal de Azteca Uno, en televisión abierta.

Los seguidores del reality deportivo también podrán disfrutar de las competencias en el sitio web oficial de TV Azteca y en la aplicación TV Azteca En Vivo, sin costo. Otra alternativa para seguir las acciones de los circuitos de República Dominicana será Disney+, mediante una suscripción.

¿Quién gana la serie por la Batalla Colosal de Exatlón México hoy? ¿Rojos o Azules?

Por los resultados de las últimas competencias, el Equipo Azul se perfila como favorito para ganar la Batalla Colosal de este martes 24 de noviembre. Los celestes recuperaron la Villa 360 el jueves pasado y han conseguido imponerse en diferentes pruebas, mientras que los escarlatas acumulan dos eliminaciones consecutivas.

Sin embargo, hasta el momento no existe una confirmación oficial sobre el equipo ganador de la Batalla Colosal. Los seguidores del programa deberán esperar a la transmisión de este martes para conocer el resultado y descubrir si los Rojos consiguen revertir su situación dentro de la competencia.

¿Qué es el duelo de la Batalla Colosal y qué beneficios obtienen los ganadores?

La Batalla Colosal es una de las competencias por equipos de Exatlón México, en la que los atletas deben superar circuitos que ponen a prueba su velocidad, fuerza, resistencia, equilibrio y precisión. A diferencia de las Batallas por la Supervivencia, esta prueba tiene como objetivo conseguir premios y recompensas, sin que la derrota implique directamente la eliminación de alguno de los participantes.

Los beneficios pueden variar en cada edición del duelo, desde experiencias fuera de las instalaciones del reality hasta alimentos, artículos personales y actividades recreativas. Estas recompensas representan una oportunidad para que los atletas puedan romper con la rutina de la competencia y convivir con sus compañeros fuera de los circuitos.

¿Quién ganó la Villa 360 del 23 de noviembre?

El Equipo Azul ganó la Villa 360 del lunes 23 de noviembre con un marcador de 8-6, después de protagonizar una remontada ante los Rojos. Katia Gallegos fue la encargada de conseguir el punto definitivo frente a Ingrid Treviño, resultado que permitió a los celestes conservar las comodidades del inmueble. Además, los Azules conquistaron el Juego por la Ventaja, con el que tendrán acceso a proyectiles adicionales en futuras competencias.