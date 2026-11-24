Revelan que el árbitro no sería tenido en cuenta por el resto del año en las competiciones domésticas.

Jhon Ospina, árbitro colombiano | Vizzor

En cuestiones de experiencia, Jhon Ospina ha sido uno de los árbitros que más kilometraje lleva en el año. El juez que representa al colegio del Quindío, quien porta la escarapela FIFA desde el 2019, es tenido en cuenta para un cúmulo de competencias no solo domésticas, sino internacionales. Estuvo presente en varios partidos de Libertadores, Sudamericana e incluso finales intercontinentales.

Sin embargo, la hoja de vida del árbitro tampoco le da garantía para que sea intocable. Su polémica decisión, desautorizada en los audios del VAR emitidos el pasado lunes tras el Once Caldas vs Atlético Nacional, la podría pagar caro justo en la definición de los campeones. La tarjeta roja a Felipe Marín, volante del Verdolaga, produjo un caos mediático por las graves acusaciones del club.

Nacional exigió los audios del VAR en donde tomó la decisión de echar a Marín. Como si fuera poco, solicitó más rigurosidad en las designaciones frente a los antecedentes que ha tenido Ospina con el club. Parece que las peticiones apenas son la punta del iceberg respecto a su continuidad en el silbato, ya que anticipan un posible castigo.

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¿Jhon Ospina sería descartado?

El exárbitro Wilmer Barahona, a través de su cuenta en X, detalló una posible consecuencia de su manejo arbitral en Palogrande. Así como algunos jueces fueron tachados después de polémicas actuaciones en partidos clave, lo mismo podría ocurrir con Ospina a falta de un comunicado oficial de la Dimayor. El máximo castigo para un árbitro es no llamarlo más.

“Después de una reunión de la Comisión Arbitral, se habría tomado la decisión de no contar con el árbitro Jhon Ospina, del Quindío, para lo que resta del torneo”, reseñó Barahona a través de su cuenta de X. Por ahora, no fue citado para los partidos de la fecha 2 en la instancia semifinal.

Árbitros que han salido del panel

Otro caso más de sanciones drásticas en el fútbol colombiano. Es importante aclarar que, el año pasado, se confirmó la exclusión de varios personajes para formar parte del panel profesional. Jhon Hinestroza, Nolberto Ararat y Lizmair Suárez fueron tres casos puntuales, que llamaron la atención por su ausencia para la temporada.

Así mismo, Luis Matorel fue apartado desde octubre por haber permitido que se jugara un partido con 12 jugadores para un equipo (Millonarios-Jaguares). Otro escenario fue de una sanción interna de dos fechas para Carlos Ortega, iniciando año, tras una discutida actuación en el partido de Internacional de Bogotá contra Millonarios, sin expulsar a un jugador por fuerza desmedida y tampoco pitar penal claro para el Embajador.

De hecho, otros árbitros fueron descartados por no aprobar los exámenes médicos en la pretemporada. Este pasa a ser otro episodio más de la tensión que se percibe en una etapa clave. Mucho está en juego, por lo que los clubes evidencian malestar por las decisiones de los árbitros. Cualquier polémica no pasará de agache, y en lo que respecta a una salida de Ospina, tampoco será notificada oficialmente ante la opinión pública, pero la respuesta se basa en que lo vuelven a llamar o no.

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