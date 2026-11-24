El festival celebrará su aniversario número 15 en el Parque Fundidora de Monterrey con más de 150 artistas durante tres días de conciertos.

Travis Scott, Post Malone y Charli XCX, en Tecate Pa’l Norte 2027 | @TecatePalNorte

El Tecate Pa’l Norte 2027 reveló este martes 24 de noviembre su cartel oficial, con Travis Scott, Post Malone y Charli XCX como los encargados de encabezar las tres jornadas del festival que se celebrará en Monterrey, Nuevo León, durante marzo del próximo año.

Para conmemorar su aniversario número 15, el festival contará con más de 150 artistas nacionales e internacionales distribuidos en nueve escenarios, con exponentes del rock, pop, rap, música electrónica, indie, K-pop y regional mexicano.

Entre los artistas que también formarán parte del encuentro musical se encuentran Caifanes, Avenged Sevenfold, Julión Álvarez, Martin Garrix, Hombres G, The Neighbourhood, Latin Mafia y Kenia OS, además de una participación especial de Arcade Fire.

¿Cuándo y en dónde es el Festival Pa’l Norte 2027? Fecha y sede

El Tecate Pa’l Norte celebrará su decimoquinta edición los días viernes 26, sábado 27 y domingo 28 de marzo de 2027 en el Parque Fundidora, ubicado en Monterrey, Nuevo León. El festival mantendrá su formato de tres jornadas consecutivas de conciertos, con presentaciones simultáneas en distintos escenarios.

Los organizadores todavía no han dado a conocer los horarios de cada presentación ni la distribución de los artistas por escenario. Esta información permitirá a los asistentes organizar su itinerario antes de acudir al festival.

De acuerdo con la información publicada en Ticketmaster, las puertas del Parque Fundidora abrirán a las 14:00 horas, tiempo del centro de México, durante los tres días del festival. Los horarios de cierre permanecen pendientes de confirmación.

¿Qué artistas estarán en el Festival Pa’l Norte 2027? Lineup completo, día por día

Travis Scott será el encargado de encabezar la primera jornada, mientras que Post Malone tendrá su presentación el sábado. Charli XCX cerrará las actividades del domingo, fecha en la que también estarán Julión Álvarez, Empire of the Sun y Joji. Este es el listado de artistas que aparecen en el sitio oficial del festival, con las presentaciones acústicas y sesiones de DJ anunciadas hasta el momento.

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Viernes 26 de marzo

Artistas Artistas Travis Scott Ximena Sariñana The Neighbourhood Underscores (DJ set) Caifanes Franc Moody (DJ set) Latin Mafia Aterciopelados RAYE Odisseo Milo J C.R.O + Homer el Mero Mero Kasabian The Wookies Angine de Poitrine Jacinto deadmau5 Los Vaguens Polo & Pan Estrambóticos RIIZE DAAZ WOS CHUWI Boys Noize Paloma Morphy Gera MX Resorte Ke Personajes Adrián Cota Julia Wolf Erich Benny Ibarra Cardellino La Leyenda Marilina Bertoldi Ángela Torres

Sábado 27 de marzo

Artistas Artistas Post Malone Lola Índigo Avenged Sevenfold Kasablanca Martin Garrix Luch Hombres G Jesse Baez Young Miko Ela Taubert Fontaines D.C. Odisseo (acústico) TOMORA TIMØ Arcade Fire (invitado especial) Boombox Cartel Sofi Tukker Collect 200 Babasónicos Barry B Kase.O Culture Wars Spoon Clubz Ed Maverick Jorsshh Víctor Mendivil Showing Teeth Cuarteto de Nos La Habitación Roja Kinky Ana Sofi W Bandalos Chinos (acústico) Big Javy Piso 21 Spika Leon Bridges (acústico) Buffalo Blanco

Domingo 28 de marzo

Artistas Artistas Charli XCX Ralphie Choo Julión Álvarez Cara Delevingne Empire of the Sun Cachirula & Loojan Joji Bruses The War on Drugs Ladrones Kenia OS Pol Granch Hugel Depresión Sonora Leon Bridges Laszewo Fobia Íñigo Quintero MK Nicola Cruz (DJ set) Los Auténticos Decadentes La Texana Julieta Venegas Kaia Lana Fonseca Conociendo Rusia Ed Maverick (acústico) LNG/SHT El Malilla Rey Pila Bandalos Chinos La Ramona

Now they always say congratulations ✨ Lineup Oficial #TecatePalNorte 2027 🦁 Boletos a partir del 1 de diciembre a las 14:00hrs a través de Ticketmaster https://t.co/j02hf7l35w — Tecate Pal Norte (@TecatePalNorte) November 24, 2026

Pa’l Norte 2027: ¿Cuánto cuestan los boletos y dónde comprarlos?

La siguiente etapa de venta de boletos para el Tecate Pa’l Norte comenzará el martes 1 de diciembre de 2026 a las 14:00 horas, tiempo del centro de México, a través de Ticketmaster. Los abonos permitirán ingresar durante las tres jornadas del festival, aunque su disponibilidad dependerá de cada fase de comercialización.

La venta de abonos tempraneros comenzó el pasado 13 de noviembre, antes de que los organizadores anunciaran el cartel. Durante esa etapa, los precios oscilaron entre los 4 mil 820 y los 10 mil 105 pesos, según la categoría seleccionada y sin considerar los cargos por servicio.

Tipo de abono Precio de venta tempranera General $4,820 General Plus $5,975 Ascendente $7,480 VIP GNP $10,105 Hospitality Sin precio confirmado

Hasta el momento, no se han confirmado los precios de la siguiente fase de venta ni la fecha para adquirir boletos individuales por día. Los interesados podrán consultar la disponibilidad y los beneficios de cada categoría en Ticketmaster México y en el sitio oficial del Tecate Pa’l Norte.