La medallista olímpica de Paris 2024 explica los motivos de su despedida del alto rendimiento y habla sobre la etapa que comenzará fuera del tatami

Prisca Awiti se despide del judo. | Claro Sports

Prisca Awiti se despide del judo con la tranquilidad de haber entregado todo durante su trayectoria. Un día después de anunciar su retiro del deporte de alto rendimiento, la medallista de plata en los Juegos Olímpicos de Paris 2024 habló en exclusiva con Claro Sports sobre los motivos que la llevaron a tomar esta decisión, el desgaste físico y mental que acumuló durante su carrera y sus planes fuera de las competencias.

A sus 30 años, la judoca mexicana cierra una etapa de más de dos décadas de dedicación al deporte y más de 15 años en el alto rendimiento. Aunque la decisión implica un cambio en su estilo de vida, Awiti reconoce que se marcha satisfecha con lo que consiguió dentro del tatami, sin reproches por lo que pudo haber hecho en su carrera.

“Estoy tranquila, estoy tranquila porque sé que di todo lo que pude dar a este deporte. Di mi salud física, mi salud mental, di todo, todo, todo lo que yo pude dar”, expresó la medallista olímpica.

Prisca Awiti contemplaba su retiro desde antes de Paris 2024

La posibilidad de abandonar el deporte de alto rendimiento estuvo presente desde antes de que conquistara la primera medalla olímpica en la historia del judo mexicano. Awiti explicó que su edad y las exigencias de la disciplina la llevaron a considerar que el ciclo rumbo a Paris 2024 podría ser el último de su carrera, situación que también le sirvió como motivación para afrontar aquella justa.

“Antes de París, siempre estaba con la idea de que creo que esto va a ser mi último ciclo por mi edad en nuestro deporte. Este año cumplí 30 años. Hay gente que dura mucho más y gente que dura menos, pero es el promedio de lo que el cuerpo aguanta, de cuando los atletas más o menos se retiran de este deporte. Antes de París creo que fue una motivación también, que dije: ‘¿Sabes qué? Este posiblemente puede ser mi último ciclo. Entonces, lo voy a dar y voy a darle todo’”.

El desgaste mental y la presión de representar a México

Más allá de los resultados y las condiciones físicas, Prisca Awiti reconoció que la carga mental fue uno de los factores que influyeron en su decisión de abandonar las competencias. La judoca explicó que las exigencias del alto rendimiento no se limitan a las horas de entrenamiento, sino que también incluyen la responsabilidad que los propios deportistas asumen frente a sus familias y al país que representan.

“Creo que no me faltaba nada. Creo que no era una falta de motivación, sino la carga de más de 20 años en un deporte, más de 15 años en alto rendimiento. Es una carga muy pesada, no solo físicamente. Cuando yo digo esto, no hablo de la parte física, sino de la parte mental. Creo que ser atleta de alto rendimiento es mucha presión de muchos lados. Y no es que la presión sea verbal o que sea física, es presión que los atletas ponen en ellos mismos. Si no es por mí, ¿sabes? Necesito no fallar por mi familia, necesito no fallar por el país, por esto, y es una carga muy difícil”.

Prisca Awiti prioriza su felicidad en su nueva etapa de vida

Tras anunciar su retiro el lunes 23 de noviembre, la primera medallista olímpica del judo mexicano reconoció que todavía no tiene definido el rumbo que tomará su vida fuera de las competencias. Por ahora, su prioridad es encontrar la tranquilidad personal, adaptarse a los cambios y trasladar a sus próximos proyectos la dedicación que entregó al deporte. Su despedida llega después de conquistar la plata en París 2024 y en los Juegos Centroamericanos y del Caribe de Santo Domingo 2026, el oro en San Salvador 2023 y el bronce en los Juegos Panamericanos de Santiago 2023.

“La verdad, no tengo un plan fijo ahorita. Creo que tomar una decisión así no ha sido y no será una decisión fácil. Es un cambio de vida, un cambio de estilo de vida muy grande. Entonces, creo que al principio, ahorita, solo es poder estar contenta y poder estar feliz y tranquila internamente primero, y acostumbrarme a esta nueva etapa de mi vida. Creo que eso es lo principal que yo quiero: estar contenta con dejar atrás esta parte de alto rendimiento y poder dar el mismo amor y el mismo corazón que di al deporte a lo que sigue”, concluyó.