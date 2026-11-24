Guillermo Almada prueba cambios en el once del América para la ida de los cuartos de final del Apertura 2026 ante los Rayados de Monterrey

El América se prepara para iniciar su participación en la Liguilla del Apertura 2026 con la visita a Rayados de Monterrey en la ida de los cuartos de final. De cara al encuentro del miércoles 25 de noviembre, Guillermo Almada analizaría realizar modificaciones en su alineación, entre ellas un posible cambio en la portería.

De acuerdo con información que Claro Sports pudo saber, Rodolfo Cota formó parte del once que probó el entrenador durante la práctica de este martes en las instalaciones de Coapa, antes de que el equipo emprendiera el viaje rumbo a Monterrey. Sin embargo, hasta el momento no está definido si el guardameta ocupará el puesto de Luis Ángel Malagón.

La decisión de Almada de probar a Cota se da después de la actuación de Malagón en el cierre de la fase regular ante Tigres, encuentro en el que el portero cometió un error en la jugada del gol del conjunto regiomontano. Pese a ello, el seleccionado mexicano ha trabajado con normalidad durante los últimos días y el cuerpo técnico aún no define la alineación con la que afrontará el primer compromiso de la eliminatoria.

Otro de los jugadores que podría tener actividad frente a Monterrey es Brian Rodríguez, quien ya se incorporó a los entrenamientos al parejo de sus compañeros tras superar un periodo de recuperación de entre dos y tres semanas. El uruguayo comenzó a realizar trabajos con el grupo desde el cierre de la semana pasada y, durante los últimos días, completó las prácticas con el resto del plantel.

Rodríguez está contemplado para el compromiso ante Rayados, aunque, debido al tiempo que permaneció fuera de actividad, existe la posibilidad de que no esté en condiciones de disputar los 90 minutos.

Por su parte, Henry Martín también realizó el viaje a Monterrey y se encuentra considerado para el encuentro de ida. El delantero tenía previsto comparecer ante los medios de comunicación este martes, pero su lugar fue ocupado por Erick Sánchez debido a que el capitán se encontraba recibiendo tratamiento. De acuerdo con lo que pudo saber Claro Sports, su situación no representa, por ahora, un impedimento para tener actividad.

El América buscará tomar ventaja en la serie este miércoles 25 de noviembre, cuando enfrente a Monterrey a partir de las 21:00 horas, tiempo del centro de México, con Guillermo Almada todavía por definir el once con el que iniciará su participación en la Liguilla.