Tyson Fury vs Anthony Joshua: ¡La pelea soñada ya habría sido firmada tras una década de espera!

La pelea de los pesos pesados entre Tyson Fury y Anthony Joshua duró meses en la cuerda floja debido a los problemas técnicos de encontrar una sede

Todo listo para la pelea de Tyson Fury vs Anthony Joshua | Reuters

Tyson Fury y Anthony Joshua al fin habrían plasmado su firma en el contrato que vincula a ambas estrellas de peso pesado para una función programada para el próximo 20 de noviembre en el mítico Madison Square Garden de Nueva York, después de una década de espera para concretar una de las peleas más esperadas por los fanáticos del boxeo.

De acuerdo con información de Daily Mail, los dos excampeones mundiales de los pesos pesados finiquitaron los trámites y negociaciones correspondientes este martes 18 de agosto para firmar el contrato que los compromete a subir al ring en la ‘Catedral del Boxeo’.

Las negociaciones se estancaron durante los últimos meses debido a las diferencias de los organizadores en torno a una sede apta para la pelea. La idea principal era celebrar la velada en el Estadio de Wembley, en Reino Unido; sin embargo, los grupos de interés solicitaban que la pelea tuviese un horario estelar para los Estados Unidos. La alternativa era comenzar la cartelera principal en torno a las 3 de la mañana de Inglaterra, una situación inviable debido a que las autoridades británicas establecen un toque de queda a las 11 de la noche para dejar de realizar eventos en recintos masivos, con la intención de no incomodar a los vecinos de la zona.

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El Madison Square Garden apareció como la principal alternativa; sin embargo, Anthony Joshua y el promotor de Matchroom Boxing, Eddie Hearn, expresaron su descontento por llevar la pelea a territorio de los Estados Unidos debido al interés que existe entre los fanáticos británicos por una de las peleas que podrían marcar esta generación en el boxeo de Inglaterra entre dos de sus principales exponentes de este siglo.

Netflix podría transmitir la pelea de Tyson Fury vs Anthony Joshua

Pese a que parecía que la firma de la pelea era inminente tras el supuesto anuncio promocional de Netflix que circuló durante las últimas horas, las dudas de los fanáticos no se hicieron esperar, debido a que no es la primera vez que parece que Tyson Fury y Anthony Joshua finalmente cruzan caminos.

El informe de Daily Mail indica que Turki Al Alshikh, presidente de la Autoridad General de Entretenimiento de Arabia Saudita, estaba dispuesto a financiar la pelea entre las dos estrellas del peso completo para organizarla en Reino Unido, siempre y cuando tuviese una justificación económica. Sin embargo, la ausencia de condiciones orilló a que el Madison Square Garden ganara la batalla para poder recibir una pelea que podría acabar por catapultar al ganador dentro de la historia del boxeo británico.

El camino hacia una pelea entre Tyson Fury y Anthony Joshua comenzó en 2010, cuando ambos coincidieron en una sesión de sparring antes de convertirse en estrellas mundiales. 10 años después, la industria del boxeo intensificó los esfuerzos para concretar el esperado enfrentamiento y, en junio de 2020, se reportó un principio de acuerdo para que disputaran dos combates por la unificación de los títulos en 2021. Sin embargo, el enfrentamiento se vino abajo en mayo de ese año, cuando el ‘Rey Gitano’ recibió una orden de arbitraje que lo obligaba a cumplir con la trilogía ante Deontay Wilder. En 2023, el combate volvió a estar cerca de concretarse luego de que Fury enviara un borrador de contrato para enfrentarse a Joshua en Wembley Stadium, aunque las negociaciones nuevamente llegaron a un punto muerto. Ahora, todo parece encaminado para que ambos finalmente intercambien golpes antes de que termine 2026.

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