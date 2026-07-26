¡Oleksandr Usyk confirma su retiro del boxeo profesional!

El excampeón indiscutido de dos divisiones, Oleksandr Usyk, reveló que su retiró como boxeador profesional será después de su próxima pelea

Oleksandr Usyk anuncia su retiro del boxeo | Reuters

Oleksandr Usyk confirmó su retiro como boxeador profesional este fin de semana tras señalar que sólo le queda una pelea antes de colgar los guantes, una postura que parece no cambiará pese a que en el panorama existía la posibilidad de volver a enfrentar a Tyson Fury en una trilogía o incluso bajar al peso crucero para medirse con rivales como David Benavidez, dos opciones lejanas, pero que aparecían en el horizonte de la industria.

Durante una charla con la BBC, el excampeón indiscutido de dos divisiones confirmó que próximamente llegará su “último baile” y, aunque no reveló quién será su rival, sí dejó claro que no tiene interés en aceptar otra pelea más, pese a los intentos de los promotores por mantenerlo en el terreno profesional.

“No, no, no”, declaró Oleksandr Usyk ante el cuestionamiento sobre la posibilidad de mantenerse activo. “El último es solo uno. No son tres últimos, no son cinco últimos. Es solo uno”.

El peleador ucraniano viene de una victoria frente al kickboxer Rico Verhoeven en el penúltimo round de su pelea de mayo de este 2026, celebrada frente a las Pirámides de Giza. Sin embargo, Oleksandr Usyk no dejó una buena imagen debido a que tuvo dificultades ante un hombre que apenas debutaba en el boxeo profesional. Pero lo polémico llegó debido a que el réferi detuvo la pelea, a pesar de que el rival del ucraniano parecía estar todavía en condiciones para continuar con la velada.

“Después de [mi próxima] pelea, les digo: ‘Gracias a todos. Lo aprecio’”, recalcó el excampeón indiscutido de peso crucero y peso completo en la era de los cuatro cinturones, una situación que lo mantiene con altas probabilidades de ingresar al Salón de la Fama del Boxeo Internacional de Canastota.

Pese a que Oleksandr Usyk no quiso revelar quién será su rival, algunos rumores periodísticos de medios especializados como BoxingScene indican que existe la posibilidad de que el ucraniano tenga un intercambio de golpes con Deontay Wilder, el excampeón mundial de peso completo que llegó a ser el hombre más temido de la división por su poder de nocaut, pero que hoy ha intentado relanzar su carrera sin mucho éxito. Aun así, sería un nombre importante en el historial de The Cat.

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