Rolly Romero vs Teófimo López en vivo: horario y dónde ver la cartelera por el título welter de la AMB

Rolly Romero y Teófimo López dejarán atrás su amistad para enfrentarse por un título mundial en una de las carteleras más esperadas del año

Romero y Teófimo se ven las caras en Las Vegas | Getty Images via AFP

El boxeo internacional tendrá una cita imperdible este sábado 22 de agosto con un enfrentamiento que combina amistad, rivalidad y un campeonato mundial en juego. Rolando ‘Rolly’ Romero pondrá en riesgo su título welter de la Asociación Mundial de Boxeo (AMB) ante Teófimo López, en una pelea que promete intensidad desde el primer campanazo.

El escenario será el T-Mobile Arena de Las Vegas, donde ambos pugilistas dejarán de lado la relación que mantienen fuera del ring para protagonizar un combate de alto nivel. Romero llega como campeón defensor, mientras que López buscará conquistar una nueva categoría y recuperar protagonismo después de su último tropiezo.

¿Cuándo, dónde y a qué hora es la pelea Rolando ‘Rolly’ Romero vs Teófimo López Jr.?

La velada encabezada por Rolly Romero vs Teófimo López se realizará este sábado 22 de agosto en Las Vegas, Nevada. La transmisión de la cartelera principal comenzará a las 18:00 horas, tiempo del centro de México.

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Los horarios de referencia para distintos países son:

18:00 horas | México

19:00 horas | Colombia

20:00 horas | Estados Unidos (ET)

21:00 horas | Argentina

Las caminatas al ring de los protagonistas están programadas aproximadamente para las 21:00 horas de México, 23:00 horas ET y la medianoche en Argentina, aunque el horario puede modificarse dependiendo de la duración de los combates previos.

¿Quién transmite en vivo Rolly Romero vs Teófimo López y dónde ver por TV y online?

La pelea entre el campeón welter de la AMB y el excampeón mundial estará disponible en vivo a través de Prime Video PPV y DAZN Pay-Per-View.

Los aficionados podrán seguir una cartelera que reúne a varios talentos internacionales, con el combate principal como uno de los duelos más esperados del verano dentro del boxeo profesional.

¿Qué título expone el Rolly Romero ante Teófimo López en Las Vegas?

El combate tendrá como principal atractivo el cinturón welter de la AMB, propiedad de Romero. El estadounidense conquistó la versión regular del título tras vencer a Ryan García en mayo de 2025 y posteriormente fue reconocido como campeón absoluto después de que Jaron Ennis dejara vacante el campeonato para subir a la división superwelter.

Romero llega con un récord de 17 victorias, dos derrotas y 13 triunfos por nocaut, mientras que Teófimo López presenta una marca de 22-2 con 13 nocauts.

Para López, la pelea representa una oportunidad de convertirse en campeón mundial en una tercera división de peso, después de haber conseguido títulos en las categorías ligero y superligero. Sin embargo, llega después de una derrota ante Shakur Stevenson en enero y hará su debut dentro del peso welter.

La rivalidad tendrá un ingrediente especial, ya que ambos boxeadores mantienen una amistad fuera del cuadrilátero. Esa relación quedará en pausa cuando suene la campana, pues estará en juego mucho más que un cinturón: el reconocimiento dentro de una nueva categoría.

¿Con qué récord llegan Rolly y Teófimo al combate de este 22 de agosto?

Rolly Romero llega a la pelea con marca de 17-2, aunque no pelea desde mayo del 2025, cuando venció a Ryan Garcia en el combate celebrado en Times Square de Nueva York.

Teófimo López, por su parte, llega con marca de 22-2 en su carrera, con 13 victorias por KO, aunque sufrió su segunda derrota en su último combate, en enero del 2026 ante Shakur Stevenson en Madison Square Garden

Rolly Romero vs Teófimo López: cartelera completa y orden de las peleas

Además del combate estelar, la función en Las Vegas contará con otros enfrentamientos destacados:

Rolando “Rolly” Romero vs Teófimo López Jr. | 12 rounds | Campeonato peso welter AMB

| 12 rounds | Campeonato peso welter AMB Yoenli Hernández vs Francisco Daniel Verón | 10 rounds | Peso mediano

| 10 rounds | Peso mediano Víctor Santillán vs Gary Antonio Russell | 12 rounds | Peso supergallo

| 12 rounds | Peso supergallo Carlos Utria vs Israel Mercado | 10 rounds | Peso superligero

Con un título mundial en juego y dos peleadores con estilos diferentes, Rolly Romero vs Teófimo López se presenta como una de las carteleras más atractivas del boxeo internacional. Las Vegas será testigo de un duelo donde la amistad quedará fuera del ring y solo uno podrá salir como campeón.

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