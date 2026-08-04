Mike Tyson y Roy Jones piden a David Benavidez enfrentar a Oleksandr Usyk en una pelea histórica

Oleksandr Usyk reveló que piensa retirarse, sin embargo un grupo de fanáticos piensa que antes podría enfrentar a David Benavidez en peso pesado

Benavidez todavía no piensa en el peso pesado | Getty Images vía AFP; David Becker

Mike Tyson y Roy Jones Jr. pusieron sobre la mesa una de las peleas que más expectativa podría generar en el mundo del boxeo: un posible enfrentamiento entre David Benavidez y Oleksandr Usyk. Aunque ambos pugilistas compiten en categorías diferentes y el ucraniano anunció recientemente que sólo le quedaría una pelea más como profesional, las dos leyendas consideran que un intercambio de golpes ante el Bandera Roja sería el reto más atractivo para el excampeón indiscutido de dos divisiones.

Durante una charla con The Ring Magazine, Tyson y Jones Jr. explicaron que la diferencia de peso no representaría un obstáculo tan grande como podría parecer, ya que Oleksandr Usyk suele ser considerado un peso pesado de menor tamaño en comparación con otros campeones de la división, mientras que David Benavidez está acostumbrado a competir con una gran masa muscular y a lidiar con un físico más pesado. Para ambos exboxeadores, las características de los dos peleadores podrían provocar un combate equilibrado pese a la diferencia de categorías.

“Benavidez vs Usyk sería una pelea magnífica. Benavidez debería subir a peso pesado. Usyk no es un peso pesado corpulento. Es un peso crucero rápido y ágil. Usyk tiene manos rápidas, igual que Benavidez. Creo que Benavidez lanza más golpes y combinaciones que Usyk. Admiro a Benavidez. Jamás pelearía contra él… Usyk es un tipo duro, sin duda alguna”, declaró Mike Tyson.

El Gato reveló hace algunas semanas que prepara su “último baile” antes de retirarse como boxeador profesional y, aunque no dio a conocer el nombre de su próximo rival, informes de Boxing Scene y The Ring Magazine señalan que existiría interés en una pelea con Deontay Wilder, excampeón de peso pesado que ha intentado relanzar su carrera sin éxito desde que perdió ante Tyson Fury en una de las trilogías más importantes del boxeo en los últimos 20 años. Otros rumores apuntan a que Agit Kabayel podría aparecer como una opción debido a que ostenta el cinturón del Consejo Mundial de Boxeo en la categoría de los completos.

“Si yo fuera Benavidez, pelearía contra Usyk, luego regresaría, haría campaña y dominaría como peso crucero. No conviene perder todo ese peso. David está acostumbrado a cargar con ese peso. Sinceramente, creo que Benavidez le dará a Usyk una pelea aún más dura que Agit Kabayel. Conozco a Kabayel, pero todavía no lo he visto lo suficiente como para saber si puede aguantar y plantarle cara a Usyk de esa manera. Sé que David puede plantarle cara y aguantar”, recalcó Roy Jones.

David Benavidez estuvo un largo tiempo en los semipesados, categoría en la que conquistó un par de campeonatos mundiales antes de perderlos por dos indisciplinas: un positivo por cocaína y no dar el peso en una pelea. Sin embargo, el golpe más duro que recibió llegó fuera del ring, con el rechazo constante de Saúl ‘Canelo’ Álvarez a una pelea que nunca se concretó, una situación que terminó por obligarlo a subir de categoría. El Bandera Roja ostenta actualmente los cinturones de la Asociación Mundial de Boxeo y de la Organización Mundial de Boxeo en peso crucero, además de los títulos de semipesado del Consejo Mundial de Boxeo y de la Asociación Mundial de Boxeo. Oleksandr Usyk, por su parte, viene de una difícil victoria frente al kickboxer Rico Verhoeven en el penúltimo round de su pelea de mayo de este 2026, celebrada frente a las Pirámides de Giza

El Monstruo Mexicano declaró en su momento que no tiene contemplada una pelea con Oleksandr Usyk, al argumentar que todavía no está listo para subir a peso pesado. Además, manifestó el respeto que siente por el ucraniano, aunque dejó la puerta abierta únicamente si el ucraniano baja a peso crucero, una posibilidad complicada ante la intención del Gato de retirarse después de su próxima pelea.

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