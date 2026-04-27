¡Sueño hecho realidad! Tyson Fury y Anthony Joshua firman la pelea de pesos pesados que parecía imposible

Tyson Fury y Anthony Joshua pelearán a finales de 2026, siempre y cuando AJ supere su enfrentamiento del próximo 25 de julio en Riad, Arabia Saudita

Fury y Joshua firman su pelea | Action Images vía Reuters: Couldridge y Cziborra

¡Se acabó la espera! Tyson Fury y Anthony Joshua firmaron la pelea británica más esperada de la última década. Llegó tarde, pero finalmente el enfrentamiento entre los dos excampeones de peso pesado se llevará a cabo a finales de este 2026, una noticia que sacudió a la industria del boxeo este lunes 27 de abril, justo cuando todo apuntaba a que ambos tomarían caminos distintos en la recta final de sus carreras.

El anuncio oficial llegó por voz del presidente de la Autoridad General de Entretenimiento de Arabia Saudita, Turki Al Alshikh, quien declaró a través de sus redes sociales que el combate es un hecho. La confirmación pone fin a meses de especulación y años de expectativa en torno a un duelo que ha marcado la conversación de la división por más de seis años.

“A mis amigos en Gran Bretaña, sucederá. Está firmada”, afirmó Turki Al Alshikh, considerado el nuevo arquitecto del boxeo, al referirse al esperado enfrentamiento entre Tyson Fury y Anthony Joshua, una pelea que finalmente se perfila como realidad gracias al respaldo financiero del Fondo de Inversión Pública de Arabia Saudita, nación que ha identificado en el boxeo una oportunidad estratégica de inversión y proyección internacional.

Sin embargo, existe una consideración clave: de acuerdo con información de The Ring Magazine, Anthony Joshua necesita salir ileso de su combate ante Kristian Prenga este 25 de julio en Riad, Arabia Saudita, en lo que marcará su primer enfrentamiento desde la trágica muerte de sus dos amigos y miembros de su equipo, Sina Ghami y Latif Ayodele, quienes fallecieron el 29 de diciembre en un accidente automovilístico en Nigeria, suceso del cual el propio AJ logró sobrevivir.

Tyson Fury tuvo actividad el pasado 11 de abril en Londres, donde consiguió una victoria amplia sobre Arslanbek Makhmudov en lo que representó el quinto regreso profesional del excampeón mundial de peso pesado; el enfrentamiento llegó 16 meses después de su segunda derrota ante Oleksandr Usyk en Arabia Saudita. AJ estuvo presente en la función, presencia que reavivó los rumores de un posible enfrentamiento.

Cabe recordar que un reporte de la prensa británica publicado a mediados de marzo informó que ambos boxeadores habrían firmado en secreto su pelea, impulsados por el interés de Netflix de transmitir un enfrentamiento que promete paralizar a la industria del boxeo. Sin embargo, pese a que se ha confirmado que Tyson Fury y Anthony Joshua finalmente pelearán, todavía persisten dudas entre los fanáticos debido a la inestabilidad reciente de ambos excampeones de peso pesado, lo que ha mantenido el escepticismo en torno a la concreción definitiva del combate.

Su primer contacto ocurrió en 2010, cuando coincidieron en una sesión de sparring antes de convertirse en estrellas mundiales. Una década más tarde, la industria impulsaba con fuerza la pelea entre Fury y Joshua, y en junio de 2020 se reportó un principio de acuerdo para unificar títulos en dos combates durante 2021. No obstante, en mayo de ese año el enfrentamiento se frustró debido a que el Rey Gitano recibió una orden de arbitraje para cumplir con la trilogía ante Deontay Wilder. En 2023, parecía que el choque por fin se materializaría cuando Fury envió un borrador de contrato para pelear en Wembley Stadium, aunque las negociaciones volvieron a estancarse. Ahora, hasta este lunes 27 de abril, se ha dado el paso más importante: la firma que finalmente unirá a ambos peleadores en el ring.

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