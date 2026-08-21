Posibles alineaciones de Santa Fe vs América de Cali por Liga BetPlay Dimayor 2026-II

Este es uno de los duelos más atractivos de la jornada y el Cardenal deberá dosificar la energía para el viaje a Buenos Aires.

Santa Fe y América de Cali se enfrentan en Bogotá.

El terremoto vivido en Colombia el pasado 10 de agosto llevó a que la actividad del fútbol profesional se suspendiera. Dos equipos que aplazaron varios compromisos se enfrentan en la sexta jornada de la Liga BetPlay Dimayor 2026-II. Bogotá recibirá el duelo entre Santa Fe vs América de Cali. Es preciso recordar que el Cardenal debe viajar a Buenos Aires para definir su llave de Copa Sudamericana frente a River Plate.

Posible alineación de Santa Fe para el partido de la Liga BetPlay Dimayor 2026-II

Así formaría Santa Fe: Wéibmar Asprilla; Helibelton Palacios, Emmanuel Olivera, Kevin Balanta, Jeison Angulo; Jhojan Torres, Killian Toscano, Ómar Fernández; Jáder Obrian, Nahuel Bustos y Hugo Rodallega. D.T.: Pablo Repetto.

Posible alineación de América de Cali para el partido de la Liga BetPlay Dimayor 2026-II

Así formaría América de Cali: Jean Fernandes; Marcos Mina, Danny Rosero, Cristian Tovar, Ómar Bertel; Rafael Carrascal, Josen Escobar, Yeison Guzmán; Edson Tortolero, Tomás Ángel y Tilman Palacios. D.T.: David González.

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¿Cómo y dónde ver Santa Fe vs América de Cali por la Liga BetPlay Dimayor 2026-II?

El escenario de este encuentro será el Estadio Nemesio Camacho El Campín de Bogotá este sábado, 22 de agosto, a las 6:10 p.m. Dimayor todavía no ha confirmado la distribución de señales, pero, al ser uno de los encuentros más interesantes de la jornada, es muy probable que esté únicamente por el canal de suscripción adicional de Win Sports+. Además, estará la opción vía streaming con una suscripción activa en la plataforma de Win Play.

Últimos cinco partidos de Santa Fe

19.08.2026 | Santa Fe 0-0 River Plate.

08.08.2026 | Santa Fe 2-0 Boyacá Chicó.

05.08.2026 | Santa Fe 2-0 Unión Magdalena.

02.08.2026 | Santa Fe 2-2 Once Caldas.

30.07.2026 | Caracas 0-3 Santa Fe.

Últimos cinco partidos de América de Cali

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09.08.2026 | América de Cali 1-0 Atlético Nacional.

05.08.2026 | Once Caldas 0-1 América de Cali.

02.08.2026 | América de Cali 7-0 Boyacá Chicó.

29.07.2026 | Real Cartagena 1-1 América de Cali.

26.07.2026 | Internacional de Bogotá 0-2 América de Cali.

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