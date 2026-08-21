Posibles alineaciones de Deportes Tolima vs Atlético Bucaramanga por Liga BetPlay Dimayor 2026-II

El Pijao debe gestionar esfuerzos por su viaje a Ecuador y recibe a un Leopardo con buen rendimiento en el tramo inicial.

Deportes Tolima y Atlético Bucaramanga chocan en Ibagué.

Transcurre la sexta jornada de la Liga BetPlay Dimayor 2026-II y viene un choque de realidades distintas. Deportes Tolima viene de caer en la Copa Libertadores y tendrá que medirse a un Atlético Bucaramanga que ha tenido buen rendimiento en lo que ha jugado hasta el momento. El Pijao deberá gestionar esfuerzos, teniendo en cuenta que debe viajar a Ecuador.

Posible alineación de Deportes Tolima para el partido de la Liga BetPlay Dimayor 2026-II

Así formaría Deportes Tolima: Miguel Ortega; Cristian Arrieta, Jan Angulo, Yordan Osorio, Junior Hernández; Hómer Martínez, Luis Sánchez, Sebastián Guzmán; Adrián Parra, Jorge Cabezas y Kevin Flórez. D.T.: Sebastián Oliveros.

Posible alineación de Atlético Bucaramanga para el partido de la Liga BetPlay Dimayor 2026-II

Así formaría Atlético Bucaramanga: Cristopher Fiermarín; Nilson Castrillón, Carlos Romaña, José Ortiz, José García, Freddy Hinestroza; Félix Charrupí, Leonardo Flores, Fabián Sambueza; Émerson Batalla y Luciano Pons. D.T.: Pablo Peirano.

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¿Cómo y dónde ver Deportes Tolima vs Atlético Bucaramanga por la Liga BetPlay Dimayor 2026-II?

La programación tiene este partido para jugarse en el Estadio Manuel Murillo Toro de Ibagué este sábado, 22 de agosto, a las 4:05 p.m. Como Dimayor está ajustando varias cosas del campeonato, todavía no se ha confirmado la distribución de canales. Sin embargo, como este juego se alcanza a cruzar con otro, es muy probable que vaya por el canal básico de Win Sports. También será posible acceder vía streaming con una suscripción activa en la plataforma de Win Play.

Últimos cinco partidos de Deportes Tolima

18.08.2026 | Deportes Tolima 0-1 Independiente del Valle.

08.08.2026 | Deportes Tolima 2-1 Internacional de Bogotá.

04.08.2026 | Deportes Tolima 2-3 Independiente Medelllín

01.08.2026 | Alianza 1-2 Deportes Tolima.

28.07.2026 | Deportes Quindío (4) 2-2 (2) Deportes Tolima.

Últimos cinco partidos de Atlético Bucaramanga

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09.08.2026 | Alianza 2-3 Atlético Bucaramanga.

03.08.2026 | Atlético Bucaramanga 1-1 Cúcuta Deportivo

30.07.2026 | Atlético Bucaramanga 1-1 Llaneros.

25.07.2026 | Millonarios 0-1 Atlético Bucaramanga.

24.05.2026 | Alianza 2-1 Atlético Bucaramanga.

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