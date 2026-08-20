Esposa e hija de Edwin Cardona causan indignación por reventa de boletas para partido benéfico Atlético Nacional vs Once Caldas

El escándalo se presenta por el encuentro que destinó la recaudación para las víctimas del terremoto en Colombia.

Edwin Cardona y el mensaje de su hija. – Vizzor Image y @porqueTcol.

Luego del terremoto que azotó a Colombia el pasado 10 de agosto, la mayoría de sectores sociales se volcaron hacia una misma causa de recaudar ayudas para los damnificados. Grandes ejemplos de colaboración se vieron alrededor del fútbol, con iniciativas de clubes, futbolistas activos, exjugadores y aficionados. Sin embargo, en medio de todo también hay espacio para algún escándalo.

El fútbol profesional colombiano se detuvo durante una semana y media. Una de las actividades enfocadas en recaudar recursos para las zonas más afectadas por evento sísmico fue un partido entre Atlético Nacional y Once Caldas, jugado este miércoles y que destinó el dinero de la boletería para la causa común. Pues el centro de la discusión tiene a la esposa y la hija de Edwin Cardona, futbolista del cuadro Verdolaga.

Hay indignación en Colombia porque la mujer identificada como Ana Cardona, hija del jugador, realizó publicaciones por medio de sus redes sociales en las que promocionaba la reventa de unas entradas para el encuentro benéfico en mención: “Vendo dos occidental baja para el partido de hoy! Nacional vs once Caldas (sic)”.

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El reproche de la gente llegó porque bien se conoce que los familiares de los futbolistas suelen recibir boletas de cortesía para ir a apoyar al equipo. Internautas asumieron que las dos unidades ofrecidas eran de esa calidad gratuita y, como el evento destinaría toda la taquilla para donaciones, se estaría generando un beneficio personal para la mencionada mujer y no para el propósito solidario.

El tema fue más allá. Se difundió también una captura de pantalla de una conversación en la que una persona le decía que no era la ocasión adecuada para revender las entradas y la invitaba a que, si no podía insistir, las regalara. No obstante, hizo caso omiso, indicando que no estaba dispuesta a hablar si no era para concretar la transacción: “Con todo respeto, si no estás interesad@ en ellaa no escribas! Un abrazo! (sic)”.

La intervención de Carolina Castaño, esposa de Edwin Cardona llegó después. Publicó una fotografía en la que se le veía acompañada por su hija y otras tres personas. Sin que todavía se entienda muy bien lo que quería decir o explicar, puso un mensaje corto con un emoji de risa y otro de un dedo señalando: “Los dueños de las boletas más controversiales”.

Mensaje de la esposa de Edwin Cardona. – @porqueTcol.

Por ahora, no hay claridad sobre qué fue lo que sucedió ni la procedencia de las entradas. El club, Edwin Cardona ni las dos mujeres implicadas han dado una versión sobre el hecho que viene causando indignación por lo que sería una muestra de indolencia y el aprovechamiento indebido de unas entradas de cortesía.

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