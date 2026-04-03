Agenda de los jugadores de Selección Colombia del 3 al 5 de abril de 2026

Este será un fin de semana retador para los futbolistas cafeteros, pues la mayoría deberá jugar en condición de visitante.

Jhon Arias, en un partido con Palmeiras. – Jean Carniel, Reuters.

La Selección Colombia viene de dejar grandes dudas en la reciente doble fecha FIFA de marzo, con dos caídas ante Crocacia y Francia que significan un llamado para corregir puntos fundamentales de manera urgente. El trabajo deberá empezar por el ritmo competitivo que los jugadores cafeteros tengan en sus clubes durante estos dos meses que vienen.

El objetivo es llegar de la mejor manera posible al Mundial de 2026 para superar lo hecho hace 12 años en Brasil 2014, certamen en el que la Tricolor alcanzó los cuartos de final y firmó su mejor participación en las citas orbitales. Lo que viene para el equipo de Néstor Lorenzo son los juegos amistosos frente a Costa Rica y Jordania justo antes del Campeonato del Mundo.

Este, en particular, será un fin de semana de alta exigencia para los futbolistas que integraron la más reciente convocatoria. La razón no es otra que la mayoría deberá jugar en condición de visitante con sus clubes. Es un momento donde se debe tener mucho cuidado con las lesiones, pues un problema de consideración dejaría al afectado por fuera del magno evento.

* Horarios para Colombia (GMT -5).

Porteros

Álvaro Montero: con Vélez Sarsfield, visita a Gimnasia y Esgrima de Mendoza en la Liga Argentina el viernes, 3 de abril, a la 1:00 p.m.

con Vélez Sarsfield, visita a Gimnasia y Esgrima de Mendoza en la Liga Argentina el viernes, 3 de abril, a la 1:00 p.m. Camilo Vargas: con Atlas, visita a León en la Liga MX el sábado, 4 de abril, a las 9:00 p.m.

con Atlas, visita a León en la Liga MX el sábado, 4 de abril, a las 9:00 p.m. David Ospina: Atlético Nacional no tiene acción el fin de semana.

Defensores

Daniel Muñoz: Crystal Palace no tiene acción el fin de semana.

Crystal Palace no tiene acción el fin de semana. Dávinson Sánchez: con Galatasaray, visita a Tabzonspor en la Super Lig el sábado, 4 de abril, a la 1:00 p.m.

con Galatasaray, visita a Tabzonspor en la Super Lig el sábado, 4 de abril, a la 1:00 p.m. Déiver Machado: con Nantes, visita a Metz en la Ligue 1 el domingo, 5 de abril, a las 11:15 a.m.

con Nantes, visita a Metz en la Ligue 1 el domingo, 5 de abril, a las 11:15 a.m. Jhon Lucumí : con Bologna, visita a Cremonese en la Serie A el domingo, 5 de abril, a las 9:00 a.m.

: con Bologna, visita a Cremonese en la Serie A el domingo, 5 de abril, a las 9:00 a.m. Johan Mojica: con Mallorca, recibe a Real Madrid en LaLiga el sábado, 4 de abril, a las 10:15 a.m.

con Mallorca, recibe a Real Madrid en LaLiga el sábado, 4 de abril, a las 10:15 a.m. Juan David Cabal: Juventus no tiene acción el fin de semana.

Juventus no tiene acción el fin de semana. Santiago Arias: con Independiente de Avellaneda, recibe a Racing de Avellaneda el sábado, 4 de abril, a las 4:30 p.m.

con Independiente de Avellaneda, recibe a Racing de Avellaneda el sábado, 4 de abril, a las 4:30 p.m. Yerson Mosquera: Wolverhampton no tiene acción el fin de semana.

Centrocampistas

Gustavo Puerta: con Racing de Santander, visita a Andorra en LaLiga de Segunda División el domingo, 5 de abril, a las 10:15 a.m.

con Racing de Santander, visita a Andorra en LaLiga de Segunda División el domingo, 5 de abril, a las 10:15 a.m. James Rodríguez: no fue convocado para el partido en el que Minnesota United visita a Los Ángeles Galaxy en la MLS el sábado, 4 de abril, a las 10:30 a.m.

no fue convocado para el partido en el que Minnesota United visita a Los Ángeles Galaxy en la MLS el sábado, 4 de abril, a las 10:30 a.m. Jéfferson Lerma: Crystal Palace no tiene acción el fin de semana.

Crystal Palace no tiene acción el fin de semana. Jhon Arias: con Palmeiras, visita a Bahía en el Brasileirao el domingo, 5 de abril, a las 6:30 p.m.

con Palmeiras, visita a Bahía en el Brasileirao el domingo, 5 de abril, a las 6:30 p.m. Juan Fernando Quintero: con River Plate, recibe a Belgrano en la Ligar Argentina el domingo, 5 de abril, a las 5:00 p.m.

con River Plate, recibe a Belgrano en la Ligar Argentina el domingo, 5 de abril, a las 5:00 p.m. Kevin Castaño: con River Plate, recibe a Belgrano en la Ligar Argentina el domingo, 5 de abril, a las 5:00 p.m.

con River Plate, recibe a Belgrano en la Ligar Argentina el domingo, 5 de abril, a las 5:00 p.m. Ríchard Ríos: Benfica no tiene acción el fin de semana.

Atacantes

Carlos Andrés Gómez: con Vasco da Gama, recibe a Botafogo en el Brasileirao sábado, 4 de abril, a las 8:00 p.m.

con Vasco da Gama, recibe a Botafogo en el Brasileirao sábado, 4 de abril, a las 8:00 p.m. Jáminton Campaz: con Rosario Central, recibe a Atlético Tucumán en la Ligar Argentina el sábado, 4 de abril, a las 8:00 p.m.

con Rosario Central, recibe a Atlético Tucumán en la Ligar Argentina el sábado, 4 de abril, a las 8:00 p.m. Jhon Córdoba: con Krasnodar, visita a Ajmat en la Liga Premier el sábado, 4 de abril, a las 12:45 p.m.

con Krasnodar, visita a Ajmat en la Liga Premier el sábado, 4 de abril, a las 12:45 p.m. Johan Carbonero: con Internacional de Porto Alegre, visita a Corinthians en el Brasileirao el domingo, 5 de abril, a las 6:30 p.m.

con Internacional de Porto Alegre, visita a Corinthians en el Brasileirao el domingo, 5 de abril, a las 6:30 p.m. Jorge Carrascal: con Flamengo, recibe a Santos en el Brasileirao el domingo, 5 de abril, a las 4:30 p.m.

con Flamengo, recibe a Santos en el Brasileirao el domingo, 5 de abril, a las 4:30 p.m. Luis Díaz: con Bayern Múnich, visita a Friburgo en la Bundesliga el sábado, 4 de abril, a las 9:30 a.m.

con Bayern Múnich, visita a Friburgo en la Bundesliga el sábado, 4 de abril, a las 9:30 a.m. Luis Javier Suárez: con Sporting de Portugal, recibe a Santa Clara en la Primeira Liga el viernes, 3 de abril, a las 2:30 p.m.

con Sporting de Portugal, recibe a Santa Clara en la Primeira Liga el viernes, 3 de abril, a las 2:30 p.m. Rafael Santos Borré: con Internacional de Porto Alegre, visita a Corinthians en el Brasileirao el domingo, 5 de abril, a las 6:30 p.m.

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