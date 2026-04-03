Leclerc lanza preocupante mensaje: el motor no sería suficiente para cerrar la brecha de Ferrari y Mercedes

Ferrari todavía espera el “ok” de la FIA para comenzar comenzar a realizar mejoras en el motor, una oportunidad para alcanzar la velocidad de Mercedes

Charles Leclerc pide cambios en Ferrari | Reuters

Ferrari se encuentra entre los equipos más veloces en la pista de la Fórmula 1; sin embargo, parece que todavía no es suficiente para alcanzar el ritmo de Mercedes. Bajo este panorama, la escudería espera el visto bueno de la FIA (Federación Internacional del Automóvil) para comenzar con las mejoras que permite el reglamento para aquellos equipos que tengan entre un 2 % y un 4 % menos de potencia que el mejor motor. Sin embargo, previo al Gran Premio de Miami del domingo 3 de mayo, Charles Leclerc considera que se necesita un trabajo integral en el equipo de Maranello para cerrar la brecha con las Flechas Plateadas.

Las palabras del monegasco llegan en medio de la postura pública de la Scuderia, que reconoce que su rendimiento en la unidad de potencia está por debajo de la marca alemana, una situación posiblemente derivada de la inteligente interpretación de Mercedes del nuevo reglamento, que presumiblemente le habría dado una ventaja con respecto a sus rivales cercanos.

“Sin duda, las unidades de potencia de Mercedes tienen una gran ventaja sobre nosotros en este momento. Este es un foco. Pero no debemos olvidar que también hay enormes ganancias al desarrollar el chasis, la aerodinámica, poner los neumáticos en la ventana correcta, y todo esto marca la diferencia. Así que, sin duda, el motor, de todos modos no podemos cambiarlo por ahora. Pero [para cuando] lleguemos allí, necesitamos mejorar absolutamente todo alrededor del coche”, declaró Charles Leclerc en una charla con Sky Sports.

Andrea Kimi Antonelli lidera el Campeonato Mundial de Pilotos de la Fórmula 1 con 72 puntos después de las primeras tres carreras de la temporada, seguido muy de cerca por George Russell. Este 1-2 inicial de Mercedes genera gran entusiasmo dentro del equipo, en una muestra clara de un comienzo sólido en su lucha por el título. Por detrás, Charles Leclerc ocupa la tercera posición con 49 unidades, mientras que Lewis Hamilton, su coequipero en Ferrari, se sitúa en cuarto lugar con 41 puntos.

Ferrari, por su parte, busca acortar distancias con Mercedes y pone sus esperanzas en la aprobación del ADUO (Additional Development and Upgrade Opportunities) por parte de la FIA. Este mecanismo permite a los fabricantes que estén por debajo del 2 al 4 por ciento del mejor motor, optimizar su funcionamiento, lo que podría nivelar la competencia en pista. La iniciativa surgió como una herramienta para que los equipos rezagados pudieran acercarse a los líderes, con oportunidades de desarrollo adicionales que se podrían financiar fuera del límite presupuestario y con más horas en los bancos de prueba.

Originalmente, la FIA planeaba dividir el campeonato en tres periodos para realizar mejoras mediante el ADUO. Sin embargo, la cancelación de los Grandes Premios de Baréin y Arabia Saudí generó incertidumbre respecto a los tiempos para aplicar estas actualizaciones. A pesar de esto, hasta ahora no se esperan cambios significativos en la planificación, y se considera que el GP de Miami servirá como punto de evaluación técnica. Posteriormente, tras el GP de Mónaco, se espera que se revele qué constructores podrán hacer uso del ADUO.

Por el momento, los medios internacionales indican que Ferrari aún no ha recibido la aprobación de la FIA para implementar estas mejoras. El equipo deberá esperar a que los técnicos de la federación elaboren la evaluación de los motores de combustión interna, tarea que se completará después del GP de Miami. Esta decisión será clave para determinar si la escudería italiana puede contar con el ADUO y acercarse a Mercedes en la lucha por el campeonato.

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