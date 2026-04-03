Gran Premio Miguel Induráin 2026: fecha, horario y dónde ver esta clásica

Sigue en vivo el GP Miguel Induráin 2026 este 4 de abril: toda la información para ver la carrera online y por TV.

Harold Tejada | Anne-Christine POUJOULAT / AFP.

El GP Miguel Induráin, antes conocido como Trofeo Gobierno de Navarra y celebra este sábado 4 de abril. La prueba reunirá a un total de 19 equipos, de los cuales 10 pertenecen al WorldTour, en una carrera que recorre las carreteras navarras con el objetivo de suceder al belga Thibau Nys en el palmarés de la clásica.

Recorrido y puntos clave de la carrera

La salida se dará en la Plaza de los Fueros, mientras que la meta estará ubicada en el Paseo de la Inmaculada, completando un total de 203,9 kilómetros. El trazado incluye 4 puertos categorizados, siendo el Alto de Guirguiallo la ascensión más exigente del día, con 2,8 km al 5,7% de pendiente. Esta clásica, celebrada justo antes de la Itzulia, contará con un elenco de corredores de alto nivel.

Colombianos en el GP Miguel Induráin

Entre los favoritos destacan Ben Healy, quien llegó a vestir el maillot amarillo en la pasada edición del Tour de Francia, también habrá presencia colombiana, estarán Harold Tejada, Sergio Higuita con el XDS Astana Team y Jesús David Peña con el Efapel Cycling.

Horario del GP Miguel Induráin 2026

Salida: 5:00 horas (de Colombia)

5:00 horas (de Colombia) Llegada aproximada: 10:00 horas (de Colombia)

Dónde ver el GP Miguel Induráin 2026

La clásica navarra se podrá seguir en vivo por televisión y plataformas de streaming, garantizando que los aficionados no se pierdan ningún momento de la carrera. Para ver el GP Miguel Induráin 2026, consulta la programación de televisión deportiva y servicios online de ciclismo, que ofrecerán cobertura completa del evento desde la salida hasta la meta. En Colombia, DirecTV será el canal encargado de pasar la carrera.

Con todos estos ingredientes, el GP Miguel Induráin 2026 promete ser una cita imprescindible para los amantes del ciclismo, con emoción, estrategia y la posibilidad de ver brillar a las nuevas estrellas del pelotón internacional.

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