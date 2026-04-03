¡Llega el Balón de Oro! Dembélé marca doblete para el PSG y vencen al Toulouse previo a la Champions

PSG vence 3-1 a Toulouse en la jornada 28 de Ligue 1. Dembélé anotó un doblete, y Ramos selló la victoria en tiempo de descuento. Mantienen su liderato con 4 puntos de ventaja

El francés vuelve a brillar en el momento clave de la temporada | Reuters

El París Saint-Germain logró una victoria crucial ante el Toulouse por 3-1, consolidando su liderato en la Ligue 1 2025/26. Ousmane Dembélé, quien brilló con un doblete, fue la gran figura del encuentro, mientras que Gonçalo Ramos selló el triunfo con un gol espectacular en los minutos finales. Con esta victoria, el PSG mantiene su ventaja de cuatro puntos sobre el segundo lugar, en un momento clave para el club en su lucha por el título nacional.

El partido comenzó con ambos equipos mostrando agresividad, aunque fue el PSG el que dominó desde el principio. Dembélé abrió el marcador con un gol impresionante en el minuto 23, aprovechando un error defensivo del Toulouse. Su tanto, una impresionante volea desde fuera del área, se coló en el ángulo del portero toulousano Restes, dejando claro que el Balón de Oro regresaba en el momento justo para los parisinos. Sin embargo, el Toulouse no tardó en reaccionar y empató inmediatamente en el minuto 27, con un gol de Nicolaisen, aprovechando un rebote de Safonov.

¡Qué golazo de proporciones babilónicas!😱



Hasta a @107munir se le salió el gallo, del 🐶 GOLAZO de Dembélé.



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La segunda mitad fue de dominio total para el PSG, que recuperó la ventaja gracias a un gol más de Dembélé, quien marcó su segundo tanto en el minuto 34. El gol llegó tras un gran centro de Lee, que Kvaratskhelia desvió hacia Dembélé, quien empujó el balón al fondo de las redes. A pesar de algunos intentos del Toulouse por igualar el marcador, el PSG siguió presionando y sentenció el partido en el minuto 90+2 con un gol de Gonçalo Ramos, quien en una excelente jugada individual, colocó el balón en el palo más alejado de Restes.

¡DOBLETE, DOBLETE, DOBLETE, DE DEMBÉLÉ!🦟🇫🇷



El "Mosquito" volvió a picar y el PSG retoma la ventaja en el marcador.



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¡GOOOOOOL DE PSG!🇫🇷



Goncalo Ramos la pegó sabroso de parte interna y la mete pegada al poste.



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Con esta victoria, el PSG refuerza su liderazgo en la Ligue 1, asegurando los tres puntos en casa y mantuvo la ventaja de cuatro puntos sobre el Lens. Este triunfo llega en un momento crítico para el equipo de Luis Enrique, que se prepara para medire al Liverpool en los cuartos de final la Champions League.

Resumen PSG vs Toulouse: resultado, goles y estadísticas

¡Bienvenidos al minuto a minuto del PSG vs Toulouse, jornada 28 de la Ligue 1 2026!

El PSG recibe al Toulouse este viernes 3 de abril en el Parque de los Príncipes en un duelo que abre la jornada 28 de la Ligue 1 y que llega con contexto de alta exigencia para el cuadro de Luis Enrique, que además tiene en el horizonte la ida de los cuartos de final de la Champions League ante el Liverpool.

El cuadro parisino llega como líder del campeonato con 60 puntos y venía de golear 4-0 al Nice antes de este compromiso, mientras que el Toulouse aparecía noveno con 37 unidades tras derrotar 1-0 al Lorient. La previa oficial de la Ligue 1 también marcaba una tendencia positiva para ambos: PSG con tres victorias en sus cuatro jornadas más recientes y Toulouse con dos triunfos consecutivos.

¿A qué hora inicia el PSG vs Toulouse hoy 3 de abril de 2026?

El silbatazo del PSG vs Toulouse está programado para las 12:45 horas del centro de México, horario que coincide con las 20:45 en Francia y las 18:45 UTC.

Alineaciones del PSG vs Toulouse para la jornada 28, al momento

PSG: Safonov; Hakimi, Zabarnyi, Pacho, Lucas; Doué, Beraldo, Zaïre-Emery; Kvaratskhelia, Dembélé y Lee Kang-In.

Safonov; Hakimi, Zabarnyi, Pacho, Lucas; Doué, Beraldo, Zaïre-Emery; Kvaratskhelia, Dembélé y Lee Kang-In. Toulouse: Restes; Koumbassa, Nicolaisen, McKenzie; Sidibé, Pape Diop, Cásseres Jr, Méthalie; Gboho, Donnum y Emersonn.

¿Dónde ver el PSG vs Toulouse en vivo? Canales de TV y streaming online

En México, la opción de transmisión para seguir el PSG vs Toulouse es FOX One.

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