Reprobados y aprobados de Colombia ante Croacia

Camilo Vargas, Daniel Muñoz, Richard Ríos, James Rodríguez y Luis Javier Suárez, en el ojo de huracán de la Selección Colombia.

James Rodríguez en el Colombia vs Croacia | MIGUEL J. RODRIGUEZ CARRILLO / AFP

La Selección Colombia sufrió un duro golpe de realidad con su derrota por dos goles a uno ante la Selección de Croacia. Pese a que es claro que hay una grupo de jugadores con mucho talento individual, el colectivo sigue siendo una gran incógnita y deja más dudas que certezas.

En la portería, Camilo Vargas, tuvo una de sus actuaciones más discretas debajo de los tres postes del equipo que representa a más de 50 millones de colombianos. De hecho, el segundo gol de Croacia es un claro error en salida del portero bogotano, dejando el arco completamente a disposición del rival.

Reprobados

A pesar de haber enfrentado a un equipo que no mostró una actitud totalmente propositiva y muchos menos ofensiva. Cada vez que Croacia se dio la tarea de ir hacía adelante fue peligroso y creo varias opciones de gol. Tanto así que, más allá de los dos goles anotados, los croatas estrellaron dos balones en los postes.

Defensas

Daniel Muñoz fue uno de los que quedó claramente en deuda. El lateral derecho no es ni la sombra de lo que fue en la Copa América y en un par de partidos de las Eliminatorias Sudamericanas. No fue el oxigeno habitual por la banda, ni la garantía tanto ofensiva como defensiva.

Jhon Lucumí volvió a quedar muy mal parado en la defensa ‘tricolor’. Aunque se puede decir que el defensa central de Bologna es un titular indiscutido, no mostró el buen rendimiento que vienen teniendo en Italia. En el tiro de esquina que termina en el segundo gol rival pudo haber marcado con mucha más intensidad.

Volantes

Richard Ríos sigue sin levantar su nivel en la Selección Colombia. Todos los ‘cafeteros’ se quedaron con ese partido ante Uruguay por Copa América y Argentina por Eliminatorias Sudamericanas. Y, hoy en día, el jugador del Benfica no es el mismo de esos juegos. Desordenado y con la mayoría de duelos individuales perdidos.

James Rodríguez no está en una condición física y competitiva idónea para ser el conductor indiscutido del equipo de Néstor Lorenzo. El número 10 dejo un par de pases filtrados interesantes, pero su condición física se vio muy por debajo a lo que un equipo con aspiraciones interesantes en el campeonato mundial requiere.

Delanteros

Luis Javier Suárez no pudo demostrar lo bueno que viene haciendo en el Sporting de Lisboa con la Selección Colombia. Una opción de gol insólita con el arco a disposición y sin ningún obstáculo o presión lo dejo claramente señalado. En este equipo nacional Rafael Santos Borré, Duván Zapata y Jhon Córdoba, ya han pasado por esa situación y no han podido levantarse de ese error en el equipo amarillo, azul y rojo.

Aprobados

Defensas

Más allá de que no fue su mejor partido. El liderazgo asumido por Dávinson Sánchez como el gran referente de la Selección Colombia en la última línea es algo para resaltar. Y, entre tantos errores en la línea de fondo, lo del jugador de Galatasaray es por muchos tramos agua en el desierto.

Volantes

Jefferson Lerma es uno de los grandes sacrificados por el rendimiento de sus compañeros. El desorden de Richard Ríos lo hace estar completamente solo en la contención de la mitad del terreno de juego y a pesar de que la cancha, por obvias razones, le queda larga y ancha, es un jugador indiscutible en el equipo de Néstor Lorenzo.

Jhon Arias volvió a tener un buen partido con la amarilla, azul y roja. No solamente por el gol, sino por su alta participación del juego en la primera mitad, el jugador de Palmeiras, volvió a dar destellos de todo lo que puede darle al equipo. De hecho, el comentario alrededor de la ‘tricolor’ volvió a ser el de poder darle más responsabilidades y protagonismos al ex Wolverhampton.

Juan Fernando Quintero revolucionó el partido. Con solo 20 minutos en cancha, el número 10 de River Plate de Argentina, le dio un giro rotundo a la posesión del balón de Colombia. Cambios de frente, profundidad y juego 100 % en busca del arco rival, lo pusieron como el mejor revulsivo del partido.

Delanteros

Luis Díaz es sin duda la gran figura de este equipo. La dependencia del ataque en lo que pueda hacer el futbolista del Bayern Múnich es innegable. El único jugador rebelde, con un constante enfrentamiento uno contra uno y como ya ha sido una constante, el solo contra toda una defensa rival. Con todo y eso tuvo una acción que terminó en una muy buena ataja del portero croata y puso el pase para la insólita falla de Luis Javier Suárez.

Te puede interesar: