Jugando Claro, en vivo | Jueves 20 de Agosto

Analiza los cambios del fútbol mexicano, la salida de la Hormiga y la llegada de Borja al América

El fútbol mexicano atraviesa días de movimientos dentro y fuera de la cancha, y este jueves Jugando Claro pondrá sobre la mesa algunos de los temas que pueden marcar el rumbo de la Liga MX. Los cambios planteados en la estructura del fútbol nacional serán uno de los principales puntos de análisis, con la mirada puesta en sus posibles consecuencias para clubes y futbolistas.

La mesa también abordará el mercado de transferencias, donde Armando ‘La Hormiga’ González deja el fútbol mexicano para continuar su carrera en Europa. El delantero emprende una nueva etapa después de consolidarse como uno de los nombres mexicanos que despertaron interés fuera de la Liga MX.

Otro de los protagonistas será Miguel Borja, nuevo refuerzo del América. El delantero colombiano se incorpora al conjunto azulcrema para ampliar las alternativas ofensivas de Guillermo Almada y llega con la expectativa de competir por un lugar dentro de un plantel obligado a mantenerse en la pelea por los primeros puestos.

La actualidad de Tigres también tendrá espacio en el programa con Víctor Manuel Vucetich, elegido por la institución para hacerse cargo del equipo de manera interina después de la salida de Guido Pizarro. La decisión coloca nuevamente al experimentado entrenador mexicano en el banquillo de los felinos, club al que ya dirigió en dos etapas. Su regreso también llama la atención por su historia con Rayados, donde conquistó títulos y construyó una de las etapas más importantes de su trayectoria.

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