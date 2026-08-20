La Femexfut anuncia su nuevo modelo deportivo: abre la puerta al ascenso y regresaría la Copa

La Federación Mexicana de Fútbol da a conocer los cambios en la organización del balompié azteca

Dan a conocer el nuevo modelo del fútbol mexicano | Imago7

La mañana del 20 de agosto, la Federación Mexicana de Fútbol anunció su nuevo modelo deportivo que reorganizará la estructura del fútbol nacional a partir de 2027, con Liga Expansión como cabeza de una pirámide integrada también por Premier, TDP y Sector Amateur.

A través de un comunicado emitido por la Femexfut, el organismo dio a conocer que el nuevo modelo cuenta con todo el respaldo de los 18 clubes de la Liga MX, una amplia mayoría de los equipos de Expansión y los dirigentes de la Liga Premier, TDP y el sector amateur.

“El nuevo Gobierno Corporativo de Liga MX nos permitirá tomar mejores decisiones, elevar estándares y crear valor con una visión de largo plazo. Esa fortaleza también se traducirá en vínculos más sólidos con la Pirámide: Torneos de Copa y competencias conjuntas, creación de filiales, inversión y talento. Son estructuras diferenciadas que se entrelazan y que hoy comparten el mismo rumbo: competitividad y desarrollo”, declaró Francisco Iturbide, presidente de la Liga MX.

MÁS INFORMACIÓN: TAS confirma nueva apelación contra la FMF por el ascenso y descenso

El presidente de la Federación Mexicana de Fútbol, Ivar Sisniega, reveló que esta nueva estructura permite que haya fútbol profesional en más de 100 ciudades de 100,000 habitantes en territorio mexicano, con el objetivo de llevarlo a más ciudades y comunidades de los 32 estados.

El nuevo mecanismo para el ascenso y descenso

La Asamblea de Dueños modificó el mecanismo de acceso a Primera división. Por ahora, los clubes podrán ingresar únicamente mediante el cumplimiento de los criterios establecidos, como sucedió con el Atlante. Sin embargo, la propia Liga MX deja abierta la posibilidad de revisar este modelo una vez que se centralicen los derechos de transmisión.

El comunicado no establece cuándo ocurrirá esa centralización ni garantiza expresamente el regreso del ascenso deportivo, pero por primera vez vincula ambos asuntos y abre la posibilidad de discutir nuevamente otro mecanismo de ascenso.

La nueva pirámide de competencias

Donde sí habría ascenso y descenso es en las competencias, en el que la Liga Expansión MX es la que punta. En la Liga Premier sí habrían mecanismos para el ascenso y descenso, y los equipos que pertenezcan a la Liga TDP también podrían subir a la Premier, aunque no se especificaron los procedimientos para ello ni cuándo se iniciaría.

La nueva pirámide de competencias del fútbol mexicano | FMF

MÁS INFORMACIÓN: Azcárraga defiende el ascenso seis años después del voto del América

Volvería la Copa MX

La Copa MX se disputó por última vez en la temporada 19/20, dejando atrás el formato de un torneo por semestre y disputando un calendario anual. Rayados, de Antonio Mohamed, ganaron este último título copero, que no volvió al calendario tras la pandemia del Covid-19.

Con el nuevo modelo, vuelve el torneo de Copa que vinculará a la Primera división con la nueva pirámide competitiva, aunque no se estableció la fecha de inicio del torneo ni el futuro de otras competiciones, como la Leagues Cup.

La Federación Mexicana de Fútbol no especifica todavía si se tratará formalmente del regreso de la Copa MX, cuál sería su formato ni cuándo comenzaría.

Te puede interesar: