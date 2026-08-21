Miguel Borja sube la exigencia en América con fuerte mensaje: “Me he habituado a ganar títulos”

El delantero colombiano explicó por qué eligió Coapa, recordó un intento anterior y lanzó un mensaje directo sobre ganar campeonatos

Borja fija una meta clara con el América | @ClubAmerica

Miguel Borja comenzó oficialmente su etapa como jugador del Club América y sus primeras palabras con la camiseta azulcrema dejaron definidos varios de los temas que marcarán su paso por México. El delantero colombiano habló de títulos, de su necesidad de volver a competir por campeonatos y aseguró que llega al “equipo más importante, más grande” del país, una declaración que toca directamente uno de los debates permanentes alrededor de los clubes de la Liga MX. Borja fue anunciado este jueves 20 de agosto como refuerzo del equipo dirigido por Guillermo Almada para el Apertura 2026.

En palabras para el canal de YouTube del Club América, el colombiano explicó que su relación con México no comenzó con este fichaje. Durante su participación en Rusia 2018 ya había tenido contacto con personas interesadas en verlo en el país, aunque en aquel momento Palmeiras decidió mantenerlo en su plantilla. “Muy acogedor todo. La gente de México. Tuve la oportunidad de, como dicen acá, platicar cuando estaba en el Mundial de Rusia con gente acá que me quería también.En ese momento Palmeiras no quiso venderme y creo que cuando apareció la oportunidad esta vez, yo dije: ‘Bueno, ahora sí la voy a tomar’”, recordó.

La recepción que encontró desde su aterrizaje en la Ciudad de México fue otro de los factores que destacó. Borja comparó el trato que recibió con la manera en que los aficionados viven el fútbol en Colombia y señaló que sentirse respaldado será parte importante de su proceso de adaptación: “Fue algo especial, porque sabemos la grandeza que tiene este club. La gente acá me ha tratado muy bien. Desde que llegué al aeropuerto sentí ese cariño de la afición, de la gente de México. Este es un pueblo muy parecido al colombiano, que te arropa, que te acoge muy bien, y eso para uno es pieza clave para lo que va a ser este camino”.

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Miguel Borja pone al América por encima del resto en México

Uno de los mensajes que más atención genera en su presentación está relacionado con el lugar que Borja considera que ocupa América dentro del fútbol mexicano. El atacante no dudó al definir a las Águilas como el club más importante de México, mientras explicó las expectativas que tiene después de aceptar el proyecto de Coapa.

“Bueno, la ilusión y esa expectativa es grande, así como lo es para los aficionados, para la directiva, para mí también, porque Dios me ha dado la oportunidad de estar en grandes clubes y sé lo que se maneja en la interna y lo que quiere la afición. Llegué al equipo más importante, más grande de acá de México, un país que es muy futbolero. Es un lindo reto para afrontarlo con mucha responsabilidad y entendiendo que la afición lo que quiere es ser feliz”, sostuvo el colombiano.

Borja también recordó que hubo seguidores que pedían su contratación desde antes de que se concretara la operación. Para el delantero, el fichaje se produce en una etapa distinta de su carrera y en un momento en el que considera que tiene la experiencia para afrontar la exigencia del América: “Agradecido con esa gente que, a pesar de que yo no vestía los colores, algunos ya querían que yo estuviera acá y ahora se dio la oportunidad. Creo que es en el tiempo justo”.

Guillermo Almada, Cristian Borja y los conocidos que facilitarán su adaptación

En el vestidor también encontró caras conocidas. El América comenzó el Apertura 2026 bajo las órdenes de Guillermo Almada, quien fue anunciado oficialmente como sustituto de André Jardine en junio. Borja destacó el trabajo del técnico uruguayo durante sus primeras semanas al frente del equipo: “El profe creo que es un gran entrenador, lo ha demostrado estas fechas que va en este gran club y es de quitarse el sombrero”.

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La presencia de Cristian Borja también tiene un peso particular para el atacante. El lateral colombiano forma parte del plantel americanista y ha coincidido en procesos de la selección de Colombia: “Claro, uno cuando va a tomar este tipo de decisiones de salir y llegar a otro club, es pieza clave que esté un paisano, como dice uno. Acá tengo a Cristian, que compartió camerino conmigo en la selección”, explicó.

Otro reencuentro se produce con Raphael Veiga. Ambos estuvieron en Palmeiras y ahora vuelven a coincidir en el América, donde el mediocampista brasileño forma parte de la plantilla azulcrema: “Con Rafa en Palmeiras tuvimos una buena amistad, pasábamos mucho tiempo juntos con Yerry Mina también, que es colombiano, y recuerdo que muchas veces quería hablar español. Ahí es donde uno dice las cosas del destino, ¿no? Él cuando hablaba con nosotros quería hablar español y hoy le está tocando acá en América”.

Borja continuó al referirse al proceso de adaptación de su antiguo compañero al fútbol mexicano: “No es fácil salir después de tantos años en Brasil hasta acá y que de pronto no manejaba muy bien el idioma, no es fácil, pero creo que con la experiencia que él tiene ha ido demostrando esa calidad y esa capacidad que tiene”, agregó sobre Veiga.

¿Cómo se define Miguel Borja como delantero?

En lo deportivo, el colombiano explicó qué pretende aportar al sistema de Guillermo Almada. Su descripción se centró en el contacto con los defensores, la participación dentro del juego y, especialmente, su presencia en el área rival: “Me considero un jugador potente, me gusta fastidiar a los centrales, me gusta entrar en el juego. Una de mis virtudes creo que es el área, es donde me siento más cómodo y creo que hay que ir trabajando cosas que el entrenador quiera también”.

Esa faceta como finalizador estará acompañada por una meta que repitió en distintos momentos de su presentación: competir por trofeos. Borja aseguró que una de las razones por las que decidió regresar de Emiratos Árabes Unidos fue recuperar la posibilidad de pelear de manera constante por campeonatos, algo que considera ligado a la exigencia del América.

“Me siento maduro, con mucha energía, con muchas ganas de triunfar. Dios me ha dado la oportunidad de ganar títulos y no me he cansado; al contrario, me he habituado a ganar y eso me llevó a tomar la decisión también de regresar de los Emiratos porque quiero ganar, quiero ser protagonista y este tipo de clubes te lleva a eso”, señaló.

Borja pone los títulos como objetivo con América

El nuevo delantero de las Águilas también habló de la plantilla que encontró en Coapa y del papel que puede tener el respaldo desde las tribunas: “Yo tengo mucha fe de que hay buen equipo, de que la afición manda esa buena energía y tengo fe de que vamos a ser muy felices”, afirmó al proyectar su primera temporada dentro de la Liga MX.

Su discurso terminó nuevamente alrededor de los campeonatos y de la responsabilidad que asume después de aceptar la propuesta del conjunto azulcrema: “Vamos a ganar títulos y vamos a representar muy bien estos colores”, afirmó Borja, quien llega a un América que abrió una nueva etapa en este Apertura 2026 con Guillermo Almada en el banquillo.

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