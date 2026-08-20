Hormiga González viaja para cerrar su fichaje con Olympiacos: “El dinero no es lo primordial; es el más grande de Grecia”

Armando González viajó a Europa para cerrar su fichaje con Olympiacos y aseguró que su salida no termina con su historia en Guadalajara

Armando González será nuevo jugador del Olympiacos | Claro Sports

Armando ‘Hormiga’ González emprendió el viaje rumbo a Grecia para completar los últimos pasos de su fichaje con Olympiacos, después de que Chivas y el conjunto helénico alcanzaran un acuerdo total por su transferencia. Antes de partir, el delantero mexicano de 23 años habló sobre el reto que representa iniciar su primera experiencia en Europa. “Muy contento, gracias a Dios que me está dando la oportunidad de ir allá”.

El atacante explicó que jugar fuera de México era uno de los objetivos que se había planteado desde el inicio de su carrera y asumió la transferencia como un movimiento orientado a su crecimiento deportivo. “Es un sueño que todo el mundo tiene, cuando eres jugador de fútbol quieres jugar en las mejores ligas. Este es un paso importante para mi carrera. Así lo vi yo, así lo quise tomar y voy con toda la ilusión. Muy agradecido con Dios”.

¡LA ‘HORMIGA’ YA SUEÑA CON LLEGAR A GRECIA! 🐜🇬🇷🔥



Armando sabe que está por llegar a uno de los clubes más importantes de Grecia y no oculta su ilusión por esta nueva aventura con Olympiacos. También tiene la mira puesta en cumplir su sueño de jugar la Champions League. pic.twitter.com/vPKoPm5bHc — Claro Sports (@ClaroSports) August 20, 2026

Antes de dejar Guadalajara, González también dedicó palabras a la institución que le permitió debutar profesionalmente. “Estoy muy agradecido con toda la directiva de Chivas, con todo lo que Chivas hizo por mí, con lo que es Chivas, con toda la afición por darme esta oportunidad. Ellos fueron los que me dieron la oportunidad de jugar al fútbol a nivel profesional. No tengo más que palabras de agradecimiento. Estoy seguro de que muy pronto se nos va a dar el campeonato”.

La salida hacia Olympiacos tampoco significa, según el propio delantero, el cierre definitivo de su etapa rojiblanca. La Hormiga dejó abierta la posibilidad de regresar en el futuro después de desarrollar su carrera en Europa. “Sí, obviamente (se queda con la ‘espina’ de ganar el título de Liga MX). Es un objetivo que todavía tengo. Primero Dios en un futuro lo voy a hacer muy bien en Europa y regresaré a Chivas. Muy pronto se va a dar el título, lo están haciendo muy bien, lo estamos haciendo muy bien, la directiva, cuerpo técnico, todos han trabajado para ser campeones, jardinero, nutriólogo, todos queremos ser campeones y vamos por muy buen camino”.

González explicó además que su decisión estuvo determinada principalmente por el proyecto deportivo y no por las condiciones económicas. “Para mí el dinero no es lo primordial, lo primordial para mí es lo futbolístico y este proyecto me gustó mucho. Es un gran club, el más grande de Grecia, que siempre compite por competencias europeas, quería tomar ese reto. Es algo importante para mi carrera”.

¡LA ‘HORMIGA’ SE VA A EUROPA CON UN OBJETIVO! 🐜🇲🇽



Armando González tiene claro su objetivo en esta nueva etapa: quiere hacerlo excelente en Europa y demostrar todo su talento con Olympiacos. Antes de partir, también dejó un deseo especial para Chivas: espera que sean campeones. pic.twitter.com/soBEbd8I7V — Claro Sports (@ClaroSports) August 20, 2026

La posibilidad de competir internacionalmente también forma parte de las metas que se plantea en su nueva etapa. Al ser cuestionado sobre la ilusión de disputar en un futuro la Champions League, respondió: “Sí, ¿a quién no? Creces viendo la Champions en las tardes. Es un torneo que quiero jugar y quiero meter goles ahí también”. Sobre las sensaciones previas al viaje añadió: “Muy ilusionado, con muchas ansias y emoción de ya jugar, de hacer lo que sé hacer” y cerró: “Es un sueño que todos tenemos, a dar mi máximo”.

Otro de los objetivos que mantiene es consolidarse dentro de la selección mexicana después de formar parte de la convocatoria de Javier Aguirre para el Mundial de 2026. González dejó claro que su continuidad con el combinado nacional dependerá de su rendimiento en Europa. “Para que a mí me convoquen a selección nacional tengo que estar bien. Si estoy bien evidentemente se me tomará en cuenta”.

El atacante llega al fútbol europeo después de una temporada 2025-26 en la que consiguió 25 goles en todas las competencias. En el Apertura 2025 terminó como campeón de goleo de la Liga MX con 12 anotaciones, producción que aumentó su presencia en el mercado internacional. Chivas y Olympiacos ya alcanzaron un acuerdo total por su transferencia y únicamente resta completar la firma para formalizar su llegada al fútbol griego.

Una vez cerrado el movimiento, González se incorporará al equipo dirigido por José Luis Mendilibar. Olympiacos es el máximo ganador de la liga griega con 33 títulos y también encabeza el palmarés de Copa con 29, además de conquistar la Conference League en 2024. Para la temporada 2026-27 disputará la fase de liga de la Europa League, escenario en el que la Hormiga comenzará su primera experiencia fuera de México con una idea que dejó marcada antes de viajar: triunfar en Europa y, en el futuro, regresar a Chivas.

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