Vucetich acepta el reto con Tigres y aclara su futuro en el banquillo: “No tomaré decisiones precipitadas”

El técnico mexicano fue presentado como entrenador interino y vicepresidente deportivo de Tigres tras la salida de Gerardo Torrado de la directiva felina

Tigres presentó este jueves 20 de agosto a Víctor Manuel Vucetich como su nuevo director técnico interino y vicepresidente deportivo, en una conferencia de prensa donde el estratega estuvo acompañado por Carlos Emilio González, presidente del club, quien confirmó cambios en la estructura deportiva de la institución. El entrenador dejó claro que su llegada al banquillo será evaluada conforme avancen los objetivos del equipo y descartó que exista una fecha definida para terminar su etapa como técnico.

La principal duda durante la presentación fue la duración del interinato, debido a que Tigres continúa con la búsqueda de un entrenador para el proyecto a largo plazo. Ante esto, Vucetich explicó que la decisión no se tomará con presión de tiempo y que el proceso dependerá del rendimiento del equipo.

“Es un interinato que se va a seguir evaluando. Va a depender de no tomar decisiones precipitadas, como lo hemos estado platicando con la gente de la directiva, con Carlos y con Mauricio. La decisión que se tome tiene que ser para bien y no tiene que ser una decisión que sea con el tiempo encima, sino porque es una necesidad”, señaló el estratega.

El técnico agregó que podría mantenerse al frente durante un periodo determinado mientras la directiva analiza las opciones disponibles: “Se puede llevar a cabo la labor durante un periodo determinado y después ya se irá evaluando constantemente de acuerdo a los objetivos que se puedan estar teniendo”, mencionó.

Vucetich también explicó que aceptó asumir las funciones de entrenador y vicepresidente deportivo porque era una posibilidad que ya había conversado con Mauricio Doehner meses atrás. El estratega reconoció que uno de los factores que influyeron fue poder tener mayor estabilidad personal después de varios años de trabajo fuera de casa.

“Algo que yo ya no quería era viajar tanto, estar fuera, trabajar para estar fuera. Hoy día se me da estar en casa y trabajar. Creo que para mí es lo idóneo: poder convivir lo que no he convivido durante muchos años con la familia”, comentó.

Sobre el primer contacto con el plantel, Vucetich destacó la importancia de recuperar la confianza de los futbolistas y señaló que su principal herramienta será la comunicación. El técnico explicó que tuvo una conversación con André-Pierre Gignac y otros jugadores para conocer el ambiente dentro del equipo.

“No tanto como sellos. Creo que, personalmente, lo mío siempre ha sido la comunicación, la gestión con los jugadores, el trato con ellos, el darles el valor y reconocimiento. Creo que hoy viven un momento de presión, se ha sentido así y lo he visto a través de la televisión. Pero yo creo que la comunicación es la base del éxito”, expresó.

El entrenador también habló sobre las necesidades del plantel y señaló que la prioridad en este momento es encontrar un delantero con características específicas: “La punta del equipo a la ofensiva es la necesidad de un centro delantero o un hombre que se mueva por el frente con un perfil de ataque completo”, afirmó.

Respecto al partido contra Atlante, Vucetich confirmó que estará en el banquillo junto al cuerpo técnico que ya estaba trabajando con el equipo. “Mañana vamos a estar todos ahí precisamente en el banquillo. Van a estar los que han dirigido, Hernán y Carlos, y voy a estar también yo. Me voy a sumar en un momento al cuerpo técnico que existe en esa parte”, explicó.

Carlos Emilio González agradece a Gerardo Torrado

El presidente de Tigres confirmó la salida de Gerardo Torrado como vicepresidente deportivo y explicó que la decisión forma parte de una modificación en la estructura del club. González reconoció el trabajo del exfutbolista y aseguró que la relación terminó en buenos términos.

“Quiero darle reconocimiento a Gerardo por todo el esfuerzo, los años que le dedicó a Tigres, la pasión que le puso, tuvo oportunidad de venir ya y despedirse y se lo agradecemos, es un caballero y una persona muy profesional en esta industria”, señaló.

Sobre la incorporación de Vucetich como vicepresidente deportivo y entrenador interino, González explicó que la decisión fue analizada durante varias semanas y que el objetivo es encontrar al técnico definitivo sin apresurar el proceso.

“De manera conjunta, tomamos la decisión que hoy les presentamos. Nos reunimos, no todos físicamente, pero sí yo estaba en esa reunión físicamente. Tomamos la decisión de que la mejor combinación en este momento era traernos al profe Vuce como vicepresidente deportivo”, explicó.

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