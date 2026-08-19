Jugando Claro, en vivo | Martes 18 de Agosto

Analizará el avance de las negociaciones entre Chivas y Olympiacos por Armando ‘Hormiga’ González, cuyo traspaso podría alcanzar los 13 millones de dólares

El mercado de fichajes, uno de los debates pendientes de la Liga MX y la llegada de un nuevo futbolista al América marcarán la agenda de Jugando Claro. En una nueva emisión, la mesa analizará la posible salida de Armando ‘Hormiga’ González al Olympiacos, además de las declaraciones de Emilio Azcárraga Jean sobre el regreso del ascenso y descenso y las palabras de Edwin Cerrillo tras convertirse en jugador azulcrema.

Uno de los temas principales será el futuro de la ‘Hormiga’. Las negociaciones entre Chivas y Olympiacos avanzaron durante las últimas horas después de atravesar diferencias económicas. Guadalajara se mantuvo firme ante las primeras propuestas del conjunto griego y la operación se encuentra cada vez más cerca de concretarse, con una cifra que, de acuerdo con fuentes cercanas a la negociación, podría rondar los 13 millones de dólares, aunque el monto no ha sido confirmado oficialmente.

La mesa debatirá qué representa para Chivas perder a uno de sus delanteros surgidos de fuerzas básicas y, al mismo tiempo, la oportunidad que tendría González de iniciar su primera aventura en el fútbol europeo. El atacante llegaría a uno de los clubes más importantes de Grecia y tendría la posibilidad de competir en la Europa League durante la temporada 2026/27.

Otro punto de discusión serán las declaraciones de Emilio Azcárraga Jean, propietario y presidente del Club América. El empresario se mostró a favor de recuperar el ascenso y descenso en el fútbol mexicano, aunque consideró indispensable fortalecer primero la categoría inferior para garantizar su viabilidad deportiva y económica.

En Jugando Claro se pondrá sobre la mesa si existen actualmente las condiciones necesarias para recuperar este modelo y cuáles tendrían que ser los pasos de la Liga MX para fortalecer la categoría de ascenso antes de modificar nuevamente el sistema de competencia.

La actualidad del América tendrá otro protagonista con Edwin Cerrillo, quien habló sobre su fichaje con las Águilas y el reto que representa incorporarse a uno de los clubes de mayor exigencia del fútbol mexicano. Su adaptación al proyecto de Guillermo Almada y lo que puede aportar al mediocampo azulcrema serán parte del análisis.

Además, Cerrillo recordará la confrontación que protagonizó con Lionel Messi durante su etapa en la MLS, un episodio que generó atención por el intercambio entre ambos futbolistas dentro del terreno de juego. El nuevo jugador americanista ofrecerá su versión sobre aquel momento y el contexto en el que ocurrió.

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