Edwin Cerrillo recuerda su choque con Messi: “Es el mejor… pero no me iba a achicar”

De admirar a Messi desde niño a enfrentarlo en la MLS: Edwin Cerrillo cuenta la historia detrás de una fotografía viral

Uno de los momentos más recordados en la carrera de Edwin Cerrillo ocurrió antes de llegar al América, durante su etapa en la MLS, cuando tuvo la oportunidad de enfrentar a Lionel Messi. En entrevista exclusiva con W Deportes, el mediocampista mexicano recordó aquel episodio que se volvió viral y explicó lo que significó compartir cancha con una de las máximas figuras en la historia del fútbol.

Cerrillo reconoció que siempre admiró al astro argentino y que verlo llegar al fútbol estadounidense representó un momento especial para todos los jugadores de la liga. “Messi es el mejor de todos los tiempos”, señaló el ahora futbolista de las Águilas al recordar la influencia que tuvo el argentino en su generación.

El mediocampista explicó que desde pequeño seguía los partidos del Barcelona para ver jugar a Messi, por lo que enfrentarlo en un partido oficial de la MLS tuvo un significado diferente. Para él, aquella experiencia representó cumplir una especie de sueño, aunque dentro del campo sabía que debía competir sin importar el nombre del rival.

“Me acuerdo despertándome muy temprano para ver al Barcelona jugar y siempre para ver a Messi”, relató Cerrillo sobre la admiración que tenía por el futbolista argentino antes de compartir cancha con él.

El duelo ocurrió en 2024, cuando Cerrillo enfrentó al Inter Miami en un partido importante de la MLS. Aquel encuentro dejó una imagen que rápidamente se volvió viral: un intercambio de palabras entre ambos futbolistas que terminó con una fotografía que muchos aficionados interpretaron como una muestra del carácter competitivo del mexicano.

Cerrillo explicó que ese momento no tuvo que ver con falta de respeto, sino con la intensidad propia de un partido. “Adentro del campo todos cambiamos. Era mi rival y no me iba a achicar”, comentó el jugador del América, dejando claro que su intención siempre fue defender a su equipo.

El mediocampista también destacó la personalidad de Messi fuera del terreno de juego y aseguró que, aunque no lo conoce profundamente, la imagen que tiene del argentino es la de una persona amable. Sin embargo, dentro de la cancha entendió que ambos tenían una responsabilidad diferente.

“Él es alguien que quiere competir y siempre va a dar al 100. Es una persona muy amable fuera del campo, pero adentro del campo todos cambiamos”, explicó Cerrillo sobre aquella experiencia.

Ahora como jugador del América, Edwin Cerrillo utiliza ese recuerdo como una muestra de la mentalidad que quiere mantener en su nueva etapa. El mediocampista aseguró que no se intimidará ante ningún rival y que buscará competir siempre al máximo nivel con la camiseta azulcrema.

“No me voy a achicar a nadie, voy a dar lo máximo para mi equipo y respaldar a mi equipo”, concluyó el futbolista, quien convirtió aquel enfrentamiento ante Messi en uno de los capítulos más especiales de su camino profesional.

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