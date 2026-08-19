Emilio Azcárraga respalda el regreso del ascenso y descenso, pero pone una condición

No obstante, advirtió que esto requiere primero consolidar una segunda división financieramente viable y competitiva

Azcárraga respalda el regreso del ascenso y descenso, pero pone condición. Imago 7

Emilio Azcárraga Jean, propietario y presidente del Club América, se pronunció sobre uno de los debates más recurrentes del fútbol mexicano: el regreso del ascenso y descenso en la Liga MX. El empresario aseguró estar a favor de recuperar ese sistema, aunque advirtió que antes debe existir una categoría inferior sólida, competitiva y con condiciones económicas que permitan sostener a los clubes.

En entrevista para TUDN, Azcárraga explicó que no basta con comparar el modelo mexicano con el de países como España, Inglaterra o Portugal, donde las segundas divisiones cuentan con una estructura consolidada y con mayor capacidad para generar recursos.

“Yo estoy a favor del ascenso y del descenso. Ahora, todo mundo compara y te dice: ‘Es que en España, es que en Inglaterra, es que en Portugal’. Ok. Ahí tienes una Segunda División muy sólida, es un negocio y hay una inversión muy grande que cada uno de los equipos hace en jugadores, en instalaciones, en estadio”, señaló.

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Azcárraga pone el foco en la viabilidad económica

Para el propietario del América, uno de los principales obstáculos está en la falta de estabilidad financiera de las categorías inferiores. Su preocupación pasa por el escenario que enfrentaría un club de Primera División en caso de descender sin contar con ingresos suficientes para sostener su estructura. “Cuando tú desciendes y no se ha logrado consolidar esa liga de Segunda División, entra también el cuánto valen los derechos de esa liga que le dan una viabilidad económica a ese equipo que está ahí. Hoy, yo sí siento que esa viabilidad económica es bien difícil para abajo y para arriba”, explicó.

Azcárraga recordó además que en el pasado existieron mecanismos como la certificación de clubes y la tabla porcentual, fórmulas que buscaban establecer ciertos parámetros para competir y permanecer en el máximo circuito. Sin embargo, señaló que eran pocos los proyectos capaces de sostenerse de manera constante después de conseguir el ascenso.

Una liga de ascenso que también resulte atractiva

El empresario considera que el reto no es únicamente deportivo. La categoría inferior necesita convertirse en un producto atractivo para aficionados, patrocinadores, medios de comunicación y propietarios antes de pensar en una apertura total del sistema.

“Sí creo que desde la parte de la competencia de la Liga MX o de los torneos, ahí hay algo que hacer o que potencializar, pero tienen que ser finalmente torneos compartidos, interesantes y distintos, para que exista la afición, que exista el rating y para que entonces el medio quiera que los patrocinadores lleguen”, afirmó.

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Azcárraga añadió que esa transformación no puede recaer únicamente en la Liga MX. Para él, construir una estructura sostenible necesita la participación conjunta de clubes, directivos, medios, patrocinadores y otros actores involucrados en el negocio del fútbol mexicano.

“O sea, ahí es una labor de todos, no es una labor de la Liga”, apuntó. “Es una responsabilidad compartida”.

El presidente del América también rechazó que el debate alrededor del ascenso y descenso deba reducirse exclusivamente a los intereses económicos. Considera que cualquier modificación debe buscar una mejora estructural para el fútbol mexicano y garantizar que los clubes puedan competir en condiciones sostenibles.

“Yo ahí sí creo que es una responsabilidad compartida entre todos los que estamos ahí para poder lograr hacer algo constructivo, y no nada más enfocarnos en que lo cierran por los intereses económicos”, sentenció.

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