Edwin Cerrillo confiesa que no dudó en llegar al América: “Cuando te llaman, es sí o sí”

El nuevo mediocampista azulcrema habló en exclusiva con W Deportes sobre su adaptación, el respaldo de Almada y la responsabilidad de defender la camiseta del América

Edwin Cerrillo vive una nueva etapa en su carrera después de convertirse en uno de los refuerzos del América para el Apertura 2026. En entrevista exclusiva con W Deportes, el mediocampista habló sobre sus primeros días como jugador azulcrema, su proceso de adaptación y la responsabilidad que representa defender una camiseta con tanta exigencia.

El futbolista mexicano aseguró sentirse ilusionado con el reto y destacó la forma en la que fue recibido por sus nuevos compañeros. Aunque reconoce que adaptarse a la altura de la Ciudad de México ha sido uno de los principales desafíos, afirmó que trabaja para estar listo lo antes posible y poder debutar en el estadio de las Águilas.

“Estoy muy feliz de estar aquí, muy ilusionado con todo lo que viene en el futuro. Acoplándome poco a poco con los compañeros que me han recibido de una manera fantástica”, explicó Cerrillo durante la conversación con W Deportes.

El mediocampista también recordó su debut con América durante la Leagues Cup, una experiencia especial porque ocurrió cerca de su lugar de origen en Texas y con la presencia de su familia en las tribunas. Cerrillo explicó que esperaba disputar pocos minutos, pero terminó teniendo una oportunidad importante dentro del torneo internacional.

“Era una oportunidad de Leagues Cup donde me tocó jugar en Texas, tan cerca de donde soy, teniendo a mi familia ahí. Es un plus”, señaló el jugador, quien aseguró haberse sentido cómodo desde sus primeros minutos con el conjunto azulcrema.

Cerrillo también habló sobre el momento en el que surgió el interés del América y reveló que recibió la noticia mientras se encontraba en Los Ángeles. Para el mediocampista, la posibilidad de llegar al club representaba cumplir un sueño personal y familiar.

“Cuando te llaman al América es sí o sí”, afirmó el futbolista, quien reconoció que conoce la grandeza de la institución y la importancia que tiene para sus aficionados.

Ante la comparación con jugadores que ocuparon previamente la posición en América, como Jonathan dos Santos, Cerrillo fue claro al señalar que no busca reemplazar a nadie, sino construir su propia historia dentro del club. El mediocampista aseguró que su principal objetivo es entregar su mejor versión en cada partido.

“Creo que no es justo porque son jugadores distintos con carreras diferentes. Mi respeto a ellos. Yo vengo a tratar de ser el mejor jugador que puedo ser”, comentó Cerrillo, quien prometió esfuerzo y compromiso con la camiseta azulcrema.

El jugador también destacó la confianza que le ha transmitido Guillermo Almada durante su proceso de adaptación. Cerrillo explicó que entiende la exigencia del entrenador y que trabaja para aprender rápidamente la idea de juego que busca implementar en América.

El mediocampista aseguró que el técnico uruguayo le pidió paciencia para integrarse correctamente al sistema, pero también dejó claro que su intención es estar disponible lo antes posible para competir por un lugar dentro del equipo titular.

Uno de los momentos más recordados de la carrera de Cerrillo fue su enfrentamiento ante Lionel Messi durante su etapa en la MLS. El futbolista recordó la imagen que protagonizó con el argentino y explicó que aquel episodio representó un momento especial, pero también una muestra de su mentalidad competitiva.

“Messi es el mejor de todos los tiempos. Cuando llegó a la MLS hizo crecer la liga, pero dentro del campo todos cambiamos. Era mi rival y no me iba a achicar”, relató Cerrillo, quien aseguró que respeta a todos los futbolistas, pero siempre busca competir al máximo nivel.

Finalmente, el nuevo jugador del América habló sobre lo que significa formar parte de un club con una identidad tan marcada. Cerrillo, quien reconoció que su familia es americanista, explicó que entiende la responsabilidad de representar a una institución con millones de aficionados.

“Para mí el americanismo es vivirlo al 100%, no solamente en el campo, fuera de él. Es vivirlo con mucha pasión, mucho entusiasmo y mucha emoción”, expresó el mediocampista.

Con sus primeras semanas como azulcrema, Edwin Cerrillo sabe que llega a un equipo donde la exigencia es permanente. Sin embargo, el mediocampista asegura estar preparado para asumir el reto y comenzar una nueva historia con América.

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