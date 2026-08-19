Hormiga González se acerca al Olympiacos, directivas avanzan y podrían llegar al acuerdo final

Las negociaciones se han destrabado y restan detalles para llegar a un acuerdo

La Hormiga González podría ir a Grecia | Imago7

Las negociaciones por el delantero mexicano Armando ‘Hormiga’ González, lograron sortear momentos complicados, y han avanzado las partes para poder llegar a un acuerdo que le permita al joven atacante, convertirse en nuevo futbolista del club griego Olympiacos, luego de que las dirigencias se pusieron a trabajar todo este martes en la manera de encontrar las formas para que el delantero se vaya a Grecia.

Fuentes cercanas a la negociación confiaron a Claro Sports, que los avances en las gestiones avanzaron pasos importantes y sólidos, después de que Chivas mostró firmeza en su argumento, y no cedieron a los intentos del club helénico por llevar a la Hormiga por una cantidad casi irrisoria.

De hecho, la directiva del Guadalajara ve con buenos ojos la última propuesta, al ver el gran esfuerzo de los griegos para ponerse de acuerdo en las cantidades. Varias fuentes aseguran que este acuerdo se cerrará en una cifra que ronda los 13 millones de dólares, aunque este dato no ha sido confirmado por las partes involucradas.

“Faltan detalles, pero todo está ya muy cerca”, confió una fuente que conoce todos los detalles de los avances. Hasta ahora, el hermetismo rondó en todas las partes involucradas, tanto a la directiva rojiblanca y también al lado del entorno del futbolista.

Si bien la información cruzada generó fricciones, también provocó el silencio en todos los involucrados directos. Este lunes, mientras la prensa griega aseguró que todo estaba resuelto, la directiva de Chivas dijo desconocer tal resolución, generando así desavenencias entre las partes.

El viernes, Olympiacos presentó una oferta formal por 5 millones de dólares. Apenas una tercera parte de lo establecido como cláusula de rescisión. El domingo, la oferta casi se duplicó, pero ni así se quedaron satisfechos en Chivas, a la espera de un esfuerzo mayor de los griegos.

González dejaría además una importante producción durante su proceso en Chivas. El delantero marcó 24 goles con el primer equipo durante la temporada 2025-26 y superó las 80 anotaciones a lo largo de su formación en la cantera rojiblanca.

Su presente, sin embargo, está marcado por una sequía frente al arco. El atacante no ha conseguido anotar desde la jornada 13 del torneo anterior y acumula una racha sin gol que se ha extendido durante el inicio del actual semestre. Una eventual llegada al Olympiacos representaría también la oportunidad de recuperar su mejor versión goleadora en su primera experiencia europea.

Una vez que se complete la firma, González cambiará un equipo rojiblanco por otro y llegará a uno de los clubes más importantes del fútbol helénico. Olympiacos es el máximo ganador de la liga griega con 33 títulos y también lidera el palmarés de Copa con 29, además de haber conquistado la Conference League en 2024.

El movimiento también le abrirá la puerta para competir a nivel continental desde su primera temporada. Olympiacos disputará la fase de liga de la Europa League 2026/27, después de quedar eliminado de la Champions League ante el NEC Nijmegen en la tercera ronda de clasificación. La Hormiga quedaría bajo las órdenes de José Luis Mendilibar, entrenador con amplia experiencia en el fútbol español y que se ha consolidado durante su etapa en Grecia. El técnico llevó al Olympiacos a conquistar su primer título europeo y posteriormente firmó un doblete de liga y copa. El club también comenzó la presente campaña levantando la Supercopa de Grecia.

Los mexicanos que han jugado en la Liga de Grecia

Si se formaliza su fichaje por Olympiacos, la Hormiga se convertirá en el décimo futbolista mexicano en jugar en la Liga de Grecia. El antecedente más exitoso pertenece a Nery Castillo, quien también defendió al conjunto rojiblanco y conquistó seis campeonatos de liga y dos Copas durante su etapa en el club.

Otro de los mexicanos con mayor impacto fue Orbelín Pineda, pieza fundamental del AEK Atenas. El actual futbolista de Rayados de Monterrey levantó dos títulos de liga en Grecia, además de conseguir el doblete en 2023, y acumuló 174 partidos con el conjunto de la capital.

Pedro Arce también tuvo un recorrido importante en el fútbol griego, con 67 encuentros entre Veria FC y Panionios FC. Entre los otros mexicanos que han pasado por la competición aparecen Rodolfo Pizarro, Jordan Silva, Alan Pulido, Paolo Medina, Antonio de Nigris y Jorge Sánchez, quienes tuvieron experiencias más breves y no alcanzaron los 20 partidos.

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