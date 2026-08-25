Alarmas en los 49ers antes de venir a México: las dudas que preocupan al equipo

Los 49ers llegarán a México en medio de dudas por lesiones y situaciones que podrían cambiar el panorama del equipo antes del esperado partido

La visita de los 49ers a México peligra. IMAGN IMAGES via Reuters Connect

La visita de los San Francisco 49ers a México comienza a generar expectativa entre los aficionados de la NFL, pero el equipo llega con varias dudas que podrían influir en su preparación para el esperado encuentro. A tres meses del partido, la franquicia analiza situaciones deportivas que han encendido las alertas dentro del plantel.

El conjunto de la Bahía tendrá tiempo para corregir detalles antes de su llegada al país, aunque el panorama actual obliga a la organización a seguir de cerca el estado de su plantilla y el rendimiento del equipo. Los 49ers buscarán llegar a México en su mejor versión para responder ante una afición que espera ver a una de las franquicias más populares de la liga. LEE LA NOTA COMPLETA

TE PUEDE INTERESAR