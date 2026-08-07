Alex Diego no se conforma con el Mundial: “Ahora tenemos que ir a buscar el boleto a Olímpicos”

El técnico destacó la ambición del grupo y aclaró que la ausencia de Gilberto Mora se debe a que ya completó su ciclo formativo

La selección mexicana sub 20 ya consiguió uno de sus principales objetivos en el Premundial de Concacaf 2026, pero Alex Diego no quiere que el equipo se detenga. Después de asegurar la clasificación al Mundial de la categoría Azerbaiyán y Uzbekistán 2027, el Tricolor enfrentará este viernes a Canadá en el Estadio Azteca con la posibilidad de avanzar a la final y dar otro paso en busca del boleto a los Juegos Olímpicos de Los Angeles 2028.

En entrevista exclusiva con Claro Sports, el entrenador mexicano destacó la mentalidad que ha encontrado en su plantel durante la competencia. Más allá del funcionamiento futbolístico, Diego considera que la ambición y el deseo permanente de competir representan dos de las características que han impulsado al grupo. “El equipo está bien, está enfocado, está concentrado, lo noto ambicioso. Me parece que esa es una de sus más grandes virtudes. Es un equipo competitivo, un equipo ambicioso, un equipo que siempre quiere más”, aseguró.

La clasificación mundialista, por lo tanto, no representa el punto final. México afrontará la semifinal con la intención de mantener su camino dentro del torneo y acercarse al segundo gran objetivo planteado para esta generación. “Conseguimos un buen objetivo, que era el boleto del Mundial, pero aquí no paramos. Nos hemos preparado bien para ir por todo. Esperemos que mañana sea un buen partido y nos podamos llevar el pase a la final”, añadió.

Alex Diego anticipa un partido complicado contra Canadá

El técnico espera una semifinal de alta exigencia. Canadá representa el siguiente obstáculo para un conjunto mexicano que ha tenido que encontrar soluciones ante rivales que, según Diego, suelen modificar su propuesta para limitar las principales virtudes del Tricolor. “Va a ser un partido fuerte, como lo han sido todos los partidos. Todos los rivales nos quieren ganar, se nos meten a bloque bajo, nos tratan de ensuciar, nos tratan de llevar los partidos hacia donde les conviene a ellos y mañana no será la excepción”, explicó.

México también ha estudiado los puntos débiles del conjunto canadiense y buscará explotarlos. Diego dejó claro que el boleto al Mundial no disminuirá la exigencia ni modificará la mentalidad con la que sus jugadores han afrontado el Premundial. “Sabemos que Canadá tiene un buen equipo; también tiene sus debilidades donde trataremos de atacarlas”, señaló.

La semifinal también representa una nueva oportunidad para que los futbolistas mexicanos demuestren que pueden responder en escenarios de mayor presión. Para el entrenador, las oportunidades posteriores dependerán de lo que cada jugador consiga en su respectivo club.

¿Por qué Gilberto Mora no está con México Sub-20?

Uno de los temas abordados durante la entrevista fue la ausencia de Gilberto Mora, considerado uno de los principales talentos jóvenes del fútbol mexicano. Alex Diego explicó que su ausencia responde a una decisión relacionada con su desarrollo y no con una cuestión futbolística.

“Lo que pasa con Gil es que él ya cumplió su proceso en selección menor. Nosotros estamos aquí justamente para llevar ese proceso con los jugadores hasta que culmina yendo a un Mundial con la selección mayor, que para nosotros es lo más grande”, explicó.

Diego repasó el camino de Mora por las diferentes categorías nacionales y destacó que el futbolista ya alcanzó el objetivo que persigue el modelo de selecciones juveniles. “Gil estuvo con la Sub-13, Sub-15, Sub-17, Sub-18, Sub-20; ya jugó un Mundial con la Sub-20 y terminó jugando en selección mayor. Por supuesto que me gustaría tenerlo, pero hay que entender que su proceso en selecciones menores está cumplido”, agregó.

Gil Mora en el Mundial 2026 ante Ecuador. Imago 7

Incluso, el entrenador espera que el caso de Mora pueda repetirse con otros integrantes de las categorías juveniles. “Esperamos que sean muchos más los que ya no sean tomados en cuenta acá porque ya están consolidados en una selección mayor”, afirmó.

Alex Diego piensa primero en Canadá antes de mirar hacia los Olímpicos

Aunque reconoció que tiene ambiciones personales y objetivos para su carrera, Alex Diego evitó adelantarse a la posibilidad de dirigir unos Juegos Olímpicos. Su prioridad inmediata es completar el proceso actual y conseguir sobre la cancha el derecho de continuar avanzando. “Yo, por supuesto, tengo muchos sueños y muchas ambiciones, pero ahorita estoy totalmente enfocado en el proceso que estamos viviendo. Conseguimos el boleto al Mundial, ahora tenemos que ir a buscar el boleto a Olímpicos y después ya pensar en todo lo que viene”, declaró.

El mensaje para sus futbolistas antes de la semifinal mantiene la misma línea que ha acompañado al equipo durante el Premundial: no conformarse con el objetivo ya conseguido. “El mensaje es que sigamos ambiciosos, competitivos y enfocados. Esto no acaba aquí, vamos cumpliendo objetivos paso a paso, partido a partido. Los noto con esos deseos de seguir compitiendo”.

Rafa Márquez ya observa a la nueva generación

La presencia de Rafa Márquez durante el partido de cuartos de final disputado en Puebla tampoco pasó inadvertida. Diego confirmó que estaban enterados de su visita y explicó que el exdefensor atraviesa una etapa de observación para conocer a los futbolistas que podrían alimentar futuros procesos.

“Rafa es un tipo muy respetuoso que entiende los momentos y los procesos. Él está en este proceso de visualización, de conocer qué viene abajo”, comentó.

Sin embargo, pidió evitar que la presencia de Márquez se interprete como una señal de que algunos integrantes de la sub 20 recibirán inmediatamente una oportunidad en la selección absoluta. “Esto no significa que como los va a ver los va a llamar a selección mayor; hay que tener mesura, falta mucho. Ellos se tienen que consolidar primero en sus equipos en primera división y, a partir de ahí, ganarse el derecho”, puntualizó.

“Trabajo, tiempo y procesos”, la fórmula de Alex Diego

El crecimiento de esta generación no se limita a reunir futbolistas talentosos. Alex Diego reveló que el proceso lleva más de un año de trabajo, durante el cual el cuerpo técnico ha seleccionado jugadores y construido una identidad que pretende mantener independientemente de los nombres disponibles. “Se pueden potenciar con trabajo, tiempo y procesos. Mucha gente cree que es solo llegar, parar un once y que todo salga bien, pero eso en el fútbol no existe”, sostuvo.

El entrenador explicó que la continuidad ha sido indispensable para desarrollar el funcionamiento que México muestra actualmente. “Con este equipo llevamos un año y cuatro o cinco meses trabajando, dándole forma y depurando jugadores. Buscamos mantener un modelo de juego estable donde se sientan cómodos”, añadió.

Diego considera que el talento existe, pero todavía necesita acumular experiencias antes de alcanzar su máximo nivel. “Lo que falta es trabajo, días, horas y giras para llegar a un nivel top”, apuntó.

México tendrá este viernes ante Canadá una nueva prueba para una generación que ya aseguró su presencia mundialista, pero que pretende salir del Estadio Azteca con otro objetivo cumplido y mantenerse en la pelea por el título del Premundial de Concacaf y por el boleto a los Juegos Olímpicos.

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