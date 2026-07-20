Eduardo Arce revela por qué Gilberto Mora no está en la selección mexicana sub 23 rumbo a los Juegos Centroamericanos

Los dos equipos de la selección mexicana sub 20 y sub 23 se preparan para sus compromisos rumbo a los Juegos Centroamericanos y del Caribe y el Premundial

Gilberto Mora, una de las ausencias en las selecciones menores | Reuters

Las selecciones mexicanas sub 20 y sub 23 se preparan para sus respectivos compromisos: los Juegos Centroamericanos y del Caribe 2026, además del Premundial de la Concacaf que dará boletos para los Juegos Olímpicos de Los Angeles 2028 y la Copa del Mundo sub 20 de Azerbaiyán 2027. Sin embargo, una de las grandes ausencias de la plantilla es Gilberto Mora, el futbolista de 17 años del Tricolor que se convirtió este verano en una de las revelaciones del fútbol internacional.

Pese a que Gilberto Mora parecía ser una carta fuerte para las selecciones menores que enfrentarán una larga jornada de compromisos durante lo que resta del año, Eduardo Arce, técnico del Tricolor sub 23, explicó ante los medios de comunicación que el futbolista de los Xolos de Tijuana necesita enfocarse en su club y tener descanso después de su participación con la selección absoluta en el Mundial 2026 que se disputó este verano.

“Siempre lo he dicho, es un grupo muy competitivo. Nos faltan nombres y, aun así, los que vienen están más que preparados. Nosotros creemos en el volumen de jugadores y queremos tener éxito en el fútbol mexicano. Hay que tener muchos más jugadores. Entonces, los que vinieron esta vez, muy bien. Nosotros nunca pensamos en Gil para Centroamericanos. De hecho, si hubiera ido, lo hubiéramos mandado a la sub 20, porque ese creo que es el boleto que nos consigue absolutamente todo para selecciones. Lo hubiéramos mandado para allá. Gil creo que ahorita también tiene que enfocarse en su club; también el descanso le queda bien”, declaró Eduardo Arce ante los medios de comunicación.

Los dos equipos, sub 20 y sub 23, se encuentran en entrenamientos conjuntos para prepararse rumbo a los siguientes partidos que tienen pactados en el calendario. La idea de la Federación Mexicana de Fútbol (FMF) es que los futbolistas de ambas escuadras se mantengan en preparación debido a la importancia de los objetivos que tienen para el Tricolor.

La selección mexicana sub 20 se encuentra a unos días de comenzar su participación en el Premundial de la Concacaf, que se disputará en territorio azteca del 24 de julio al 9 de agosto. El equipo que dirige Alex Diego apostó por una base de futbolistas de las Chivas, además de elementos de otros equipos de la Liga MX para encarar el compromiso. El torneo sólo entrega un boleto a los Juegos Olímpicos de Los Angeles 2028, reservado únicamente para el campeón o subcampeón en caso de que Estados Unidos logre el título, debido a que el equipo de las barras y las estrellas ya tiene asegurada su plaza por ser anfitrión. Para la Copa del Mundo sub 20 de Azerbaiyán 2027 hay cuatro pasaportes disponibles para los semifinalistas del torneo.

La selección mexicana sub 23 tampoco contará con Gilberto Mora, pero sí con varios futbolistas que pertenecen a la Primera División de la Liga MX y que buscan consolidarse en el máximo circuito. El equipo arrancará su participación en los Juegos Centroamericanos y del Caribe este próximo 30 de julio ante Venezuela, en el Estadio Cibao de República Dominicana.

Te puede interesar: