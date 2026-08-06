Alex Diego lanza el reto olímpico a México y recalca la importancia de la presencia de Rafa Márquez

El técnico celebró el pase mundialista, pero advirtió que México ya debe concentrarse en asegurar el boleto olímpico ante Canadá

El entrenador dirigió inmediatamente la atención hacia Canadá | Imago7

La selección mexicana sub 20 cumplió el primer objetivo del Premundial de la Concacaf, pero Alex Diego dejó claro que la clasificación mundialista no representa el final del recorrido. Después de asegurar el pase a la Copa Mundial de Azerbaiyán y Uzbekistán 2027, el entrenador dirigió inmediatamente la atención hacia Canadá y el boleto para los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028.

El conjunto mexicano avanzó a la siguiente ronda después de superar 4-0 a Panamá en el Estadio Cuauhtémoc. La fase decisiva trasladará al Tricolor al Estadio Azteca, escenario en el que los jóvenes seleccionados buscarán completar el segundo objetivo trazado desde el comienzo de la competencia: conseguir la clasificación olímpica.

Rafael Márquez observa a los prospectos de la selección mexicana

La presencia de Rafael Márquez en las gradas añadió otro elemento al encuentro y al proceso de evaluación de los seleccionados juveniles. El entrenador del representativo mayor pudo seguir de cerca el desempeño de futbolistas que intentan consolidarse en la categoría sub 20 y, posteriormente, competir por una oportunidad en el equipo absoluto.

Alex Diego consideró importante que Márquez acuda a los partidos y conozca directamente a los integrantes del plantel. El técnico señaló que cada encuentro también funciona como una oportunidad para que los jugadores se mantengan dentro del seguimiento del nuevo responsable de la selección mayor.

“Qué bueno que pueda venir ‘Rafa’ Márquez. Es importante que los vea, que los conozca y también hagan buenos partidos para que él, en algún momento, los tome en cuenta”, declaró Alex Diego después de confirmar el avance del conjunto mexicano.

Los futbolistas también expresaron su entusiasmo por disputar la siguiente fase en el Estadio Azteca. Jugar en ese escenario y hacerlo bajo la mirada del cuerpo técnico de la selección mayor representa una oportunidad de exposición para una generación que aspira a continuar su recorrido dentro de los equipos nacionales.

Alex Diego cambia el objetivo: ahora quiere el boleto olímpico

El pase mundialista quedó asegurado, pero el cuerpo técnico evitó prolongar la celebración. Alex Diego explicó que el plantel deberá levantarse con Canadá como prioridad, debido a que el siguiente compromiso puede acercar a México a los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028.

“Sabemos que hoy se cumplió un objetivo muy importante, que es el boleto al Mundial, pero mañana es otra vez levantarnos con la idea de Canadá, porque tenemos que conseguir ese boleto a las Olimpiadas”, afirmó el entrenador mexicano.

Las palabras de Diego establecieron el nuevo punto de partida para el equipo. México ya tiene garantizada su participación en el Mundial sub 20 de 2027, pero todavía debe superar la fase que definirá su futuro olímpico. El cambio de sede al Estadio Azteca acompañará un partido que tendrá consecuencias más allá del torneo regional.

El entrenador también habló sobre uno de los aspectos trabajados desde el inicio de la competencia: evitar goles. La portería en cero fue presentada como una condición que puede aumentar las posibilidades de avanzar, especialmente en una fase en la que cualquier anotación puede modificar el desarrollo de la eliminatoria.

“Es una de nuestras tareas y lo hablamos desde el inicio del torneo: dejar la portería en cero. Eso te acerca mucho más a ganar. Con la calidad que tenemos, el grupo unido y lo bien que lo están haciendo, vamos a intentar el boleto olímpico”, señaló Alex Diego.

La goleada contra Panamá permitió cumplir ese planteamiento, ya ya que México terminó el partido sin recibir anotaciones. El cuerpo técnico buscará repetir el orden defensivo ante Canadá y combinarlo con las alternativas ofensivas mostradas durante el campeonato para disputar el pase olímpico.

Hugo Camberos y Samir Inda entran en el radar del Tricolor mayor

Hugo Camberos y Samir Inda aparecen entre los futbolistas emergentes que han mantenido seguimiento por su potencial y continuidad dentro del proceso juvenil. Sus actuaciones en la competencia forman parte de la evaluación de una generación que intenta llegar al Mundial sub 20 y abrirse camino hacia la selección absoluta.

Camberos ha tenido participación directa en el ataque mexicano y asumió responsabilidades ofensivas durante el encuentro contra Panamá. Su presencia entre los nombres observados adquiere relevancia por la asistencia de Rafael Márquez, aunque cualquier futura convocatoria dependerá de su evolución y de las decisiones del cuerpo técnico de la selección mayor.

Samir Inda también se mantiene dentro del grupo de prospectos por su desempeño constante. El torneo de Concacaf representa para ambos jugadores una plataforma competitiva, pero Alex Diego remarcó que deberán responder con buenos partidos para mantenerse entre las opciones que Márquez pueda considerar más adelante.

La siguiente prueba será contra Canadá en el Estadio Azteca. México llegará con el boleto mundialista asegurado, pero con la clasificación a Los Ángeles 2028 todavía pendiente. Para Alex Diego, el objetivo inmediato ya no consiste en celebrar lo conseguido, sino en sostener la portería en cero, conservar la unión del grupo y ganar el partido que puede llevar al Tricolor a los Juegos Olímpicos.

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