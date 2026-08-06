México golea a Panamá y clasifica al Mundial sub 20 de Azerbaiyán y Uzbekistán 2027

El Tricolor resolvió el cruce ante Panamá con cuatro goles y aseguró uno de los boletos mundialistas de Concacaf

México avanza al Mundial sub 20 | @miseleccionsubs

La selección mexicana goleó 4-0 a Panamá en los cuartos de final del Premundial sub 20 de la Concacaf 2026 y consiguió su clasificación a la Copa Mundial de la categoría, programada para disputarse en Azerbaiyán y Uzbekistán durante 2027, además aún se mantiene en pelea por un boleto a los Juegos Olímpicos de Los Angeles 2028.

El Tricolor necesitaba ganar el partido para instalarse en las semifinales del campeonato regional y obtener uno de los cuatro boletos mundialistas disponibles para Concacaf. México controló la posesión durante buena parte del encuentro, abrió el marcador antes del descanso y amplió la diferencia con tres anotaciones durante la segunda mitad.

México tomó la iniciativa desde los primeros minutos y comenzó a mover el balón en su zona defensiva para buscar espacios mediante pases filtrados. Panamá cedió la posesión, agrupó jugadores cerca de su propia área y recurrió a las faltas para interrumpir los avances mexicanos. Shayron Stewart recibió la primera tarjeta amarilla al minuto siete por empujar sin balón a Hugo Camberos.

Camberos fue uno de los jugadores más buscados por la defensa panameña y recibió tres faltas durante los primeros 16 minutos. El VAR realizó una revisión silenciosa al 21 por una posible infracción dentro del área, pero el árbitro no fue llamado para consultar el monitor. Panamá adelantó sus líneas después del minuto 25 y generó sus primeros acercamientos por medio de Moisés Richards y un disparo que no modificó el marcador.

La selección mexicana encontró el primer gol al minuto 34 con una jugada construida desde la banda izquierda. Luis Gamboa envió un servicio al área y Juan Echilvestre aprovechó la salida del arquero panameño para conectar un remate de cabeza. La pelota terminó dentro de la portería y colocó el 1-0 antes del descanso.

Panamá consiguió su primer tiro de esquina al minuto 40, pero la defensa mexicana despejó el balón y evitó una oportunidad clara. El primer tiempo terminó con ventaja mínima para México, que se encontraba a 45 minutos de asegurar su participación en el Mundial sub 20 de 2027. El cuarto árbitro había añadido dos minutos antes de enviar a los equipos a los vestidores.

El Tricolor mantuvo la posesión durante el inicio del segundo tiempo, aunque no encontraba espacios para superar el bloque defensivo panameño. La segunda anotación comenzó al minuto 55, cuando el árbitro sancionó una mano dentro del área de Panamá y concedió un penal para México. Hugo Camberos tomó el balón y se encargó de ejecutar el disparo desde los once pasos.

El arquero panameño detuvo el penal, pero dejó el rebote cerca de Camberos, quien reaccionó y remató para colocar el 2-0 al minuto 57. El atacante de Chivas continuó participando en las acciones ofensivas del conjunto mexicano y buscó generar el tercer tanto mediante desbordes y recorridos cerca del área.

La participación de Camberos terminó al minuto 63. El futbolista mexicano sufrió una lesión, no pudo continuar en el encuentro y abandonó el terreno de juego entre lágrimas. El cuerpo técnico realizó la modificación correspondiente, mientras el resto del equipo mantuvo la presión sobre una selección panameña que necesitaba marcar dos goles para extender el partido.

Francisco Valenzuela tuvo una oportunidad para ampliar la diferencia al minuto 69. El atacante quedó mano a mano frente al guardameta rival, pero su remate salió desviado y pasó por encima de la portería. México encontró el tercer gol cinco minutos después, nuevamente mediante una acción a balón parado.

Yohan Orozco y Diego Ramírez completan la goleada

Yohan Orozco marcó el 3-0 al minuto 74 después de un tiro de esquina cobrado desde la punta izquierda. El futbolista mexicano se elevó dentro del área y conectó un remate de cabeza que superó al arquero de Panamá. La anotación amplió la ventaja y dejó al Tricolor cerca de confirmar matemáticamente su clasificación.

El panorama se complicó todavía más para el conjunto canalero al minuto 80. Gino Sasso recibió la tarjeta roja por una fuerte falta sobre Nelson Cedillo y Panamá terminó el encuentro con diez jugadores. México aprovechó la superioridad numérica para mantener la posesión y continuar buscando una cuarta anotación durante los minutos finales.

Al minuto 85, el Tricolor cobró un tiro de esquina cerrado que obligó al guardameta panameño a despejar el balón con los puños. El cuarto gol llegó al 87, cuando Diego Ramírez aprovechó una mala salida del arquero, recuperó la pelota y definió con la portería desprotegida. La anotación estableció el 4-0 definitivo en el Estadio Cuauhtémoc.

El silbatazo final confirmó el triunfo de México, su avance a las semifinales del Premundial y la clasificación al Mundial sub 20 de Azerbaiyán y Uzbekistán 2027. El conjunto mexicano terminó el encuentro con la portería en cero y continuará su participación en el torneo regional, donde también mantiene abierta la posibilidad de disputar el boleto de Concacaf para los Juegos Olímpicos de Los Angeles 2028.

Rafael Márquez, entrenador de la selección mexicana mayor, observó el encuentro desde uno de los palcos del Estadio Cuauhtémoc. El antiguo capitán del Tricolor estuvo presente desde la ceremonia de los Himnos Nacionales y presenció la goleada con la que la categoría sub 20 consiguió su objetivo mundialista. Las semifinales y la final del campeonato se disputarán en el Estadio Azteca.

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