Canadá vs México en vivo, Premundial sub 20 Concacaf: fecha, horario y dónde ver el partido de semifinales

El Tricolor mide fuerzas con los de la hoja de maple en busca del boleto a la final del torneo, en una semifinal en la que podría estar en juego el boleto a los Juegos Olímpicos Los Ángeles 2028

Dónde ver el Canadá vs México del Premundial sub 20. | Claro Sports

Canadá y México disputarán este viernes 7 de agosto una de las semifinales del Premundial Sub 20 de la Concacaf 2026 en la cancha del Estadio Azteca de la Ciudad de México. El partido comenzará a las 20:00 horas, tiempo del centro de México, y ambos equipos llegarán con el boleto al Mundial de la especialidad asegurado.

La selección mexicana afrontará el encuentro con paso perfecto, después de sumar cuatro triunfos en el mismo número de partidos. El Tricolor ha marcado 13 goles y no ha recibido ninguno, además de que selló su clasificación a las semifinales con una victoria por 4-0 ante Panamá en los cuartos de final.

Canadá registra dos victorias y dos empates, con nueve anotaciones a favor y cuatro en contra. El conjunto canadiense necesitó de los tiempos extra para superar 3-1 a Jamaica en la ronda anterior. El México vs Canadá al mismo tiempo podría tener en disputa el boleto a los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028, si es que Estados Unidos se instala previamente en la gran final.

Canadá vs México en vivo semifinal del Premundial sub 20: fecha y horario del partido de la Concacaf 2026

El partido entre México y Canadá se realizará el próximo viernes 7 de agosto y lo podrás disfrutar en punto de las 20:00 horas, tiempo del centro de México.

¿Dónde ver en vivo el Canadá vs México en las semifinales del Premundial sub 20?

El juego será transmitido exclusivamente por la señal de Disney+ por medio de sistemas de streaming, y por televisión restringida, por la señal de ESPN.

Canadá vs México en vivo: ¿Cómo llegan los equipos a semifinales del Premundial sub 20 Concacaf 2026?

Las selecciones de Canadá y México resolvieron con éxito sus llaves de cuartos de final para instalarse en las semifinales del torneo, ya con el boleto al Mundial de la especialidad en la mano.

Canadá tuvo que llegar a los tiempos extras para derrotar 3-1 a Jamaica, mientras que el Tricolor se impuso 4-0 a Panamá para quedarse con el boleto a las semifinales.

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