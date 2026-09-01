Antonio Rüdiger anuncia su retiro de la selección alemana tras 86 partidos

El defensa de 33 años cierra una etapa de 12 años con Alemania y se enfocará por completo en su carrera con el Real Madrid

El zaguero pone punto final a más de una década con la selección | Imago 7

Antonio Rüdiger anunció su retiro de la selección alemana a los 33 años, poniendo fin a una trayectoria internacional de 86 partidos, tres goles y cinco asistencias desde su debut en 2014. El defensa explicó que tomó la decisión después de un periodo de reflexión y con la intención de dar paso a una nueva generación.

“Después de un tiempo de reflexión, ha llegado el momento para mí de poner fin a mi carrera en la selección nacional y abrir el camino a la nueva generación”, escribió en su mensaje de despedida. “Cuando en 2014 vestí por primera vez la camiseta de la DFB, no habría podido imaginar en mis sueños que eso se convertiría al final en 86 partidos internacionales”.

Rüdiger debutó con Alemania en mayo de 2014, en un amistoso frente a Polonia previo al Mundial de Brasil. Tras el título conseguido por la Mannschaft en aquella Copa del Mundo, el central terminó por consolidarse dentro del proceso y disputó su primer gran torneo en la Copa Confederaciones de 2017.

Aquella competencia terminó siendo su único título con la selección. Participó en los encuentros ante Australia, Camerún, México y la final ante Chile. Ese mismo año marcó su primer gol internacional, durante una goleada sobre Azerbaiyán en las eliminatorias rumbo a Rusia 2018.

Su primer Mundial llegó precisamente en Rusia. Fue suplente en las derrotas frente a México y Corea del Sur y solamente tuvo participación en la victoria contra Suecia, antes de que Alemania quedara eliminada en la fase de grupos.

Con el paso de los años se convirtió en uno de los referentes de la defensa teutona. En la Eurocopa de 2021 disputó todos los minutos hasta la eliminación frente a Inglaterra en octavos de final, mientras que en Qatar 2022 volvió a ser titular durante toda la participación de una selección que nuevamente se despidió en la fase de grupos.

También tuvo un papel importante en la Eurocopa de 2024 disputada en casa, en la que jugó todos los minutos, incluidos los 120 de la derrota ante España en cuartos de final. Su última gran competencia fue el Mundial de 2026, donde tuvo una participación más limitada, aunque portó el gafete de capitán, antes de la eliminación frente a Paraguay en dieciseisavos.

“Aunque el gran título se nos escapó en los últimos torneos y tuvimos que encajar algunas dolorosas derrotas, este tiempo ha sido para mí un capítulo extremadamente especial que me marcará para siempre”, señaló el defensor, quien también agradeció a sus compañeros, aficionados y entrenadores: Joachim Löw, Hansi Flick y Julian Nagelsmann.

Rüdiger se concentrará en el Real Madrid

El alemán confirmó que su prioridad será ahora su carrera a nivel de clubes. “Para mí comienza ahora un nuevo capítulo, en el que me centraré por completo en mi club”, explicó.

Rüdiger llegó al Real Madrid en 2022 y rápidamente se convirtió en una pieza importante de la defensa, formando parte del equipo que conquistó LaLiga y la Champions League. Después de dos temporadas sin títulos, el central afronta ahora una nueva etapa bajo el mando de José Mourinho.

El defensa tuvo sus primeros minutos de la temporada como titular en la victoria frente al Málaga en el Santiago Bernabéu. Ya sin compromisos internacionales, Rüdiger buscará consolidarse como uno de los líderes veteranos de la zaga y contribuir al regreso del conjunto blanco a la pelea por los principales títulos.

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