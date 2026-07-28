Cambio de era tras el Mundial 2026: las selecciones que estrenan nuevo ciclo en sus banquillos

México, Alemania y Francia son algunos de los países que apostaron por renovar sus liderazgos después de la Copa del Mundo en México, Estados Unidos y Canadá

Las selecciones inician una nueva era tras el Mundial | Claro Sports

El Mundial 2026 no solo dejó un nuevo campeón del mundo, también marcó el cierre de varias etapas importantes en los banquillos de las principales selecciones. Después de la Copa del Mundo disputada en México, Estados Unidos y Canadá, varias federaciones decidieron iniciar procesos diferentes con entrenadores que representan una nueva generación de proyectos.

Los cambios más importantes se dieron en equipos históricos que llegaron al torneo con técnicos que habían marcado una época. México, Alemania y Francia son algunos de los países que apostaron por renovar sus liderazgos después de una etapa de varios años, dando paso a nombres con nuevas ideas y diferentes formas de entender el futbol.

En el caso de la selección mexicana, el Mundial 2026 significó el cierre del ciclo de Javier Aguirre. El entrenador mexicano dejó el cargo después del torneo y la Federación Mexicana de Fútbol decidió darle continuidad al proyecto con Rafa Márquez, quien había acompañado al cuerpo técnico durante el proceso previo y fue elegido para tomar el mando rumbo al siguiente ciclo.

La llegada de Márquez representa una apuesta por un entrenador joven que conoce a gran parte del grupo y que tendrá como principal objetivo desarrollar una nueva generación de futbolistas mexicanos. El exdefensor del Barcelona buscará darle continuidad a varios jugadores que tuvieron participación en la Copa del Mundo y comenzar la preparación rumbo al Mundial 2030.

Otro de los movimientos más relevantes ocurrió en Alemania. Julian Nagelsmann dejó la dirección técnica de la Mannschaft después del Mundial 2026 y la federación alemana eligió a Jürgen Klopp como el encargado de liderar una nueva etapa.

Klopp regresa al fútbol después de una exitosa trayectoria a nivel de clubes, donde conquistó títulos con Borussia Dortmund y Liverpool. Su llegada genera expectativa por su capacidad para reconstruir equipos y por el reto de devolver a Alemania al protagonismo internacional después de varios años de altibajos.

Francia también decidió cerrar una etapa histórica. Didier Deschamps dejó el cargo después de varios años al frente de Les Bleus, periodo en el que conquistó la Copa del Mundo 2018 y llevó al equipo a otra final mundialista en Qatar 2022. Su salida marcó el final de uno de los ciclos más exitosos en la historia del futbol francés.

Para tomar su lugar, la Federación Francesa confirmó la llegada de Zinedine Zidane como nuevo entrenador de la selección. El exfutbolista y técnico del Real Madrid asumirá uno de los cargos más esperados del futbol internacional, con el objetivo de mantener a Francia como una de las potencias mundiales y liderar a una generación llena de talento rumbo al próximo ciclo.

Inglaterra también se encuentra ante una posible transición. Aunque se ha hablado de la continuidad de Tomas Tuchel, Pep Guardiola aparece como el principal candidato para asumir el banquillo de los Three Lions. El técnico español es visto como una opción para darle una nueva identidad a una generación que cuenta con futbolistas como Jude Bellingham y Harry Kane.

Además de estos cambios, otras selecciones también modificaron sus proyectos después del Mundial. Roberto Martínez dejó Portugal, mientras que Marcelo Bielsa terminó su ciclo con Uruguay, dos procesos que llegaron a su fin tras la competencia internacional y que abrirán la puerta a nuevos entrenadores.

En medio de esta reestructuración global, hay pocos técnicos que mantienen un respaldo absoluto. Luis de la Fuente, campeón del mundo con España, continuará al frente de La Roja después de consolidar un proyecto basado en jóvenes talentos y una identidad colectiva. También Carlo Ancelotti seguirá como responsable de la Selección de Brasil, donde busca devolver al equipo sudamericano a los primeros planos.

El caso más particular es el de Argentina. La continuidad de Lionel Scaloni todavía genera dudas después de la derrota ante España en la final del Mundial 2026. El entrenador argentino reconoció que necesita tiempo para analizar su futuro, por lo que la Albiceleste permanece a la espera de una decisión que podría definir el rumbo de su próximo ciclo. Tras la Copa del Mundo, una nueva generación de entrenadores comienza a tomar protagonismo en el futbol internacional.

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