Partidos de hoy 1 de septiembre de 2026, y dónde ver en vivo todo el fútbol de este martes

Publicado por Jorge Rolando Marrón Vélez

Raúl Jiménez y el Wolverhampton regresan a la actividad este día frente al West Ham en la Championship

Fútbol 1 de septiembre | Claro Sports
La agenda de partidos de este martes 1 de septiembre | Claro Sports

El fútbol internacional tendrá una agenda corta este martes 1 de septiembre de 2026, con partidos en Inglaterra, Italia, Arabia Saudita y Colombia. Para el público mexicano, el foco estará en el West Ham vs Wolverhampton de la Championship, partido en el que Raúl Jiménez podría sumar minutos con los Wolves. El delantero regresó al club para la temporada 2026-27 y ya marcó desde su vuelta en el empate 2-2 contra Blackburn Rovers. 

La jornada también contará con el Stoke City vs Norwich dentro del Championship, mientras que Al Hilal y Al Ahli se enfrentarán por la Saudi Pro League. En Italia continuará la Coppa Italia con Parma vs Cremonese y Torino vs Monza, dos partidos correspondientes a los dieciseisavos de final del torneo. En Colombia también rodará el balón con el duelo entre Fortaleza y Once Caldas de la jornada 8 de la fase de grupos. 

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Agenda partidos de hoy: horarios y dónde ver este 1 de septiembre 

Championship 

  • West Ham vs Wolverhampton 

12:45 horas | Transmisión: Disney+ / ESPN 

  • Stoke City vs Norwich 

13:00 horas | Transmisión: Disney+ / ESPN 4 

Saudi Pro League 

  • Al Hilal vs Al Ahli 

12:00 horas | Transmisión: FOX One 

Coppa Italia 

  • Parma vs Cremonese  

10:00 horas | Transmisión: FOX One 

  • Torino vs Monza 

13:00 horas  

Liga Dimayor 

  • Fortaleza vs Once Caldas 

19:00 horas 

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