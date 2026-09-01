Partidos de hoy 1 de septiembre de 2026, y dónde ver en vivo todo el fútbol de este martes
Raúl Jiménez y el Wolverhampton regresan a la actividad este día frente al West Ham en la Championship
El fútbol internacional tendrá una agenda corta este martes 1 de septiembre de 2026, con partidos en Inglaterra, Italia, Arabia Saudita y Colombia. Para el público mexicano, el foco estará en el West Ham vs Wolverhampton de la Championship, partido en el que Raúl Jiménez podría sumar minutos con los Wolves. El delantero regresó al club para la temporada 2026-27 y ya marcó desde su vuelta en el empate 2-2 contra Blackburn Rovers.
La jornada también contará con el Stoke City vs Norwich dentro del Championship, mientras que Al Hilal y Al Ahli se enfrentarán por la Saudi Pro League. En Italia continuará la Coppa Italia con Parma vs Cremonese y Torino vs Monza, dos partidos correspondientes a los dieciseisavos de final del torneo. En Colombia también rodará el balón con el duelo entre Fortaleza y Once Caldas de la jornada 8 de la fase de grupos.
MÁS INFORMACIÓN: Santiago Gimenez es nuevo jugador del Porto
Agenda partidos de hoy: horarios y dónde ver este 1 de septiembre
Championship
- West Ham vs Wolverhampton
12:45 horas | Transmisión: Disney+ / ESPN
- Stoke City vs Norwich
13:00 horas | Transmisión: Disney+ / ESPN 4
Saudi Pro League
- Al Hilal vs Al Ahli
12:00 horas | Transmisión: FOX One
Coppa Italia
- Parma vs Cremonese
10:00 horas | Transmisión: FOX One
- Torino vs Monza
13:00 horas
Liga Dimayor
- Fortaleza vs Once Caldas
19:00 horas