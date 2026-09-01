Vuelta a España 2026, en vivo: Comienza el segundo ascenso de la etapa 10, Puerto de Ayna

Conozca los detalles de la etapa 10 de la Vuelta a España 2026: ruta desde Alcaraz hasta Elche de la Sierra y horarios de salida.

Etapa 10 de la Vuelta a España 2026 en vivo

Minuto a minuto Etapa 10 de la Vuelta a España 2026: resultados y posiciones hoy 1 de septiembre

Las diferencias no bajan cuando se acerca la cima del puerto de Ayna. El lote principal por ahora no aprieta ritmo desde atrás. Ahora bien, todavía queda mucha etapa por delante. Se empieza a escalar el segundo ascenso del día, el Puerto de Ayna. Tiene una longitud de 7.7 kilómetros con rampas del 4% de inclinación media. La rampa más alta es al inicio sobre los 5.7% de inclinación. ¿Qué se puede esperar de esta etapa 10? En el papel no es una jornada de mayor exigencia, pero la concentración debe estar a tope. Recordemos que en un día de transición fue que se cayó Pogacar y terminó abandonando. Por otra parte, si el pelotón no es permisivo con la fuga, es posible que tengamos llegada masiva al sprint. Se oficializa la salida de un corredor en el marco de la etapa 10 de la Vuelta a España. Ben Turner del Netcompany Ineos se baja de la competencia. Por ahora los motivos son desconocidos. Puede que se deba a algún problema de salud. Referenciamos los corredores que marchan en la fuga del día, en estos momentos con 2 minutos y 30 segundos de ventaja con respecto al pelotón. Foto: Procyclingstats Recordamos cómo está la clasificación general en estos momentos, con Enric Mas como líder: 1. Enric Mas | 28’34’03

2. Primoz Roglic | 1’18”

3. Felix Gall | 1’39”

4. Oscar Onley | 2’20”

5. Richard Carapaz | 3’26”

8. Harold Tejada | 4’39” Los corredores ya pasaron el primer puerto del día y se dirigen al segundo. En cuanto a la situación de carrera, hay una fuga de siete corredores con una ventaja de 2 minutos y 40 segundos con respecto al grupo principal. ¡Bienvenidos al directo de la etapa 10 de la Vuelta a España! Damos comienzo a la segunda semana de emociones de la última grande de la temporada con una fracción de 184.7 kilómetros de distancia entre Alcaraz y Elche de la Sierra. Una jornada que tiene tres puertos de tercera categoría y un sprint intermedio.

¿A qué hora empieza la Etapa 10 de la Vuelta a España 2026 hoy 1 de septiembre?

La décima fracción de la ronda española dará inicio sobre las 5:45 a.m. para Colombia y en México será una hora antes. El horario local es a partir de las 12:45 p.m. Por otra parte, la llegada estimada está pensada para las 10:30 a.m. en territorio ‘Cafetero’. Recuerde que por lo general la transmisión de televisión comienza entre las 7:45 a.m. a 8:00 a.m.

Salida y ruta Etapa 10, Vuelta a España 2026: ¿Qué ciudades cruza y cuánto tiempo dura?

La etapa inicia en la localidad de Alcaraz y verá su fin en Elche de la Sierra luego de 184.7 kilómetros de recorrido. El perfil cuenta con tres puertos de montaña de tercera categoría y un sprint intermedio. Se estima que la fracción dure entre cuatro a cuatro horas y media.

¿Dónde mirar en vivo la Vuelta a España 2026? Transmisión TV y online

Hay varias opciones para ver la ronda española, principalmente en Colombia. La señal abierta de Caracol y RCN son las más viables. Sin embargo, por ESPN también puede ver la carrera, esto hablando de televisión. Dicha cadena tiene en su programación la disponibilidad para México. Ahora bien, para ambos países Disney + es la alternativa online. Recuerde que en Claro Sports puede seguir el minuto a minuto más detallado de cada etapa.

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