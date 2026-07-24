¡Jürgen Klopp vuelve del retiro! Alemania presenta al relevo de Nagelsmann tras el fracaso del Mundial 2026

La Federación Alemana de Fútbol presentó a Jürgen Klopp este viernes 24 de julio con la intención de que tome el proyecto rumbo al Mundial 2030

Alemania presenta a Jürgen Klopp como nuevo técnico | Claro Sports

La Federación Alemana de Fútbol (DFB) hizo oficial este viernes 24 de julio la llegada de Jürgen Klopp como nuevo director técnico de la selección de Alemania, luego del fracaso de Die Mannschaft en el Mundial 2026. El nombramiento se concretó tras varias semanas de negociaciones, en las que ambas partes mostraron interés por unir caminos de cara al próximo ciclo mundialista.

El presidente de la DFB, Bernd Neuendorf, fue el encargado de presentar al extécnico del Liverpool y Borussia Dortmund, quien regresa a los banquillos después de permanecer un par de años alejado de la dirección técnica. Su llegada marca el inicio de una nueva etapa para la selección alemana, que busca recuperar protagonismo en el panorama internacional.

Durante su presentación ante los medios de comunicación, Jürgen Klopp compartió sus primeras impresiones sobre el desafío que representa asumir el cargo. “En estos días pasó por mi cabeza una película para recordar de dónde vengo. Como sé de dónde vengo y sé lo que significa el cargo de seleccionador alemán y durante mucho tiempo para mí fue imposible imaginar llegar a él”, expresó el estratega de 59 años.

Jürgen Klopp estará acompañado por un cuerpo técnico integrado por Peter Krawietz, Pepijn Lijnders y Sven Bender. Además, la reestructuración impulsada por la Federación Alemana de Fútbol también contempla la incorporación del exinternacional Per Mertesacker como nuevo director deportivo de la DFB, en una serie de movimientos orientados a renovar el equipo de trabajo de la selección.

La decisión de apostar por Jürgen Klopp llegó después de la eliminación de Alemania en los dieciseisavos de final del Mundial 2026 frente a Paraguay. Tras ese resultado, Julian Nagelsmann y la DFB habrían alcanzado un acuerdo para poner fin a su vínculo, mientras que diversos reportes de la prensa alemana señalan que el entrenador recibió una indemnización cercana a los 7 millones de euros.

Con la salida de Julian Nagelsmann, el nombre de Jürgen Klopp comenzó a ganar fuerza entre los principales candidatos hasta que ambas partes confirmaron su intención de alcanzar un acuerdo. Aunque el extécnico del Liverpool se mantenía retirado de los banquillos y desempeñaba un cargo administrativo en el área de fútbol de Red Bull, el proyecto de la selección alemana terminó por convencerlo, ya que le permitirá mantener un mayor equilibrio entre su carrera profesional y su vida familiar.

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